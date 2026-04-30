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Dokumentation

Traumziele Südostasiens (1/2)

Südostasien ist voller Naturschätze und kultureller Vielfalt. Die Reihe "Traumziele Südostasiens" stellt die faszinierende Region vor. Diese Folge führt auf die Philippinen und nach Vietnam.

Produktionsland und -jahr:
Australien 2023
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.10.2026

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Grüne Berglandschaft mit Reisterrassen.

Traumziele Südostasiens

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Zahlreiche UNESCO-Welterbe-Stätten finden sich in Vietnam und auf den Philippinen. Das reiche Kulturerbe Südostasiens zeigt sich in historischen Städten wie der einstigen Handelsmetropole Hội An und der Vielfalt in Nationalparks wie dem artenreichen Tubbataha-Riff.

Kultur und Vielfalt

Der Film gibt Einblicke in Naturwunder wie die Tropfsteinhöhlen von Puerto Princesa, zeigt seltene Tiere wie den Philippinen-Koboldmaki und stellt traditionelle Kulturen ebenso vor wie die Einflüsse des Kolonialismus und das Leben der Menschen in Landschaften wie dem vietnamesischen Mekongdelta. Die Reise führt von Korallenriffen durch Regenwälder und historische Städte bis auf den über 3000 Meter hohen Fansipan.

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