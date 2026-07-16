Traumseen der Schweiz: Sommergeschichten am Wasser (2/4)

Die Ufer des Walensees sind fast das ganze Jahr hindurch geprägt von einem milden Klima. Mit Unterstützung des ehemaligen Höhlentauchers Christian Steiner erkundet ein Taucherteam das Unterwassertunnelsystem hinter den Seerenbachfällen. Ein gefährliches Unterfangen, denn es besteht immer die Gefahr, sich zu verschwimmen oder aufgrund der starken Strömung keine Kraft mehr für den Rückweg zu haben. Nicht weit von den Seerenbachfällen liegt Quinten. Fast scheint, also ob sich das kleine Dorf mit seinen knapp 60 Einwohnerinnen und Einwohnern vor dem Rest der Schweiz versteckt. Mit dem Auto ist Quinten nicht zu erreichen. Nur zu Fuss. Oder über den See. Der ehemalige Tunnelbauer Hampi Cadenau hat sich mit seinem Weinanbau oberhalb von Quinten ein kleines Paradies geschaffen. Nun möchte die Eigentümerin seines Pachtlandes die Liegenschaft zum Verkauf ausschreiben.