Traumschlösser und Ritterburgen - Von Steyr nach Schärding

Schloss Lamberg, Steyr

Quelle: ORF/Ranfilm

Über dem Zusammenfluss von Steyr und Enns erhebt sich Schloss Lamberg in Steyr (Bild ganz oben), das aus der historischen "Styraburg" hervorgegangen ist. Diese Burg gab der Stadt Steyr ihren Namen. Über Jahrhunderte hinweg residierten hier die Grafen von Lamberg, heute ist das Schloss im Besitz der Österreichischen Bundesforste.



Es beherbergt das Standesamt und die Polizeidirektion der Stadt und dient zudem als Veranstaltungsort. Schlossführerin Silvie Somasgutner schlüpft bei ihren historischen Rundgängen gelegentlich in die Rolle der Katharina von Lamberg und erzählt in originalgetreuen Kostümen die faszinierende Geschichte ihres Aufstiegs von der Gänsemagd zur Gräfin.