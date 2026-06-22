Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Grazer Umland nach Maribor

Wenn zu Winterbeginn die Arbeit in den Weinhängen ruht, ist es in dem im Jahre 1074 erstmals erwähnten Schlösschen Jarenina - einst Jaringhof genannt - an der Zeit, die edlen Tropfen zu verkosten. Danilo Flakus vom hier ansässigen Weingut Dveri Pax lässt es sich nicht nehmen, höchstpersönlich den Aperitif aus den Lagen nordöstlich von Maribor zu servieren.



Seit mehr als 800 Jahren ist das Gut im Besitz des obersteirischen Stiftes Admont. Es trägt wesentlich zum wirtschaftlichen Fortbestand der Klosteranlage im steirischen Bergland bei, die für ihre prachtvolle Bibliothek - es ist die größte Klosterbibliothek der Welt - längst internationale Bekanntheit erlangt hat. Stift Admont und das Weingut im Landschloss von Jarenina zeigen: die gemeinsame Geschichte der Steiermark und Sloweniens wird weitergelebt.