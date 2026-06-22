Dokumentation
Traumschlösser und Ritterburgen - Die Donauregion
Vom Strudengau bis ins Obere Mühlviertel - die Burgen und Schlösser in der oberösterreichischen Donauregion werden von ihren Besitzer/innen mit Weitblick für die kommenden Generationen bewahrt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.08.2026
- 14:30 - 15:15 Uhr
Bei allem Stolz auf die Leistungen ihrer Vorfahren geben sich die Schlossherren und -damen entlang der Donau in Oberösterreich bescheiden. Sie leben und wirken in dem Bewusstsein, dass sie mit der Instandhaltung ihrer Häuser eine gesellschaftliche Verantwortung tragen.
1822 hat die deutsche herzogliche Familie Sachsen-Coburg und Gotha Schloss Greinburg in Grein an der Donau erworben Erbprinz Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha besucht das Haus im Strudengau mehrmals im Monat, es ist das älteste Wohnschloss Österreichs.
Das majestätische Gebäude und seine imposanten Räumlichkeiten dienen klassischen Ensembles als Konzertkulisse - besonders das spätgotische Diamantgewölbe besticht durch seine klare Akustik. Einzigartig ist auch die mit Millionen Donaukieselsteinen ausgeschmückte Sala Terrana.
Weiter westlich, da wo Österreichs längster Binnenfluss - die Enns - in die Donau mündet, befindet sich die vorgeblich älteste Stadt Österreichs: Enns. Die Stadtrechtsurkunde aus dem Jahr 1212 bezeugt die strategische Bedeutung, die dem Gebiet schon damals zukam.
Als Teil der Stadtbefestigung dienten einst Teile der Anlage von Schloss Ennsegg. Der heutige Schlossbesitzer Karl Weilhartner hat in den vergangenen Jahren nicht nur Schloss Ennsegg saniert. Die Leidenschaft des Immobilienexperten ist es vor allem auch, sie mit Leben zu füllen.
Nur wenige Kilometer von der Landeshauptstadt Linz entfernt befindet sich die Stadtgemeinde Steyregg. Niklas Salm-Reifferscheidt leitet seit 2009 die Forst- und Gutsverwaltung seiner Familie auf Schloss Steyregg.
Durch zwei Brände in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat das Schloss, dessen historische Ursprünge weitgehend im Dunkeln liegen, rund drei Viertel seiner ursprünglichen Größe eingebüßt.
Seit rund 450 Jahren ist Schloss Starhemberg (auch Bild oben) in Eferding westlich von Linz im Besitz der fürstlichen Familie Starhemberg. Heute beherbergt es das Familienmuseum sowie das Museum der Stadt Eferding, und - es ist der Wohnsitz des heutigen Besitzers Georg Adam Starhemberg. Wenn er im Ahnensaal inmitten von 50 prachtvollen Bildern seiner Ahnherren verweilt, hält er sich nicht lange mit einem Rückblick auf die stolze Vergangenheit seiner Familie auf. Er sieht sich und das Haus im Hier und Jetzt verankert. So hat er das Schloss als kulturelles Begegnungszentrum der Region Eferding etabliert.
Schloss Altenhof im Oberen Mühlviertel gehörte einst wie auch die in der unmittelbaren Umgebung gelegene Burg Falkenstein zur Herrschaft der mächtigen Falkensteiner, die im 13. Jahrhundert von hier aus das Gebiet nördlich der Donau erschlossen haben.
Seit über 400 Jahren sind Schloss Altenhof und die Ruine Falkenstein im Besitz der Grafen Salburg-Falkenstein. Die heutige Schlossherrin Alice Silich-Salburg ist ihren Eltern unendlich dankbar dafür, dass sie seit Ende der 1950er Jahre alljährlich ein Zimmer des Hauses renoviert haben. Und auch in ihrer Verantwortung vergeht kein Jahr, in dem sich nicht eine weitere Baustelle im und rund um Schloss Altenhof auftut.
Eine Dokumentation von Fritz Aigner.