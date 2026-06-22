Traumschlösser und Ritterburgen - Die Donauregion

Schloss Starhemberg

Quelle: ORF/Ranfilm

Seit rund 450 Jahren ist Schloss Starhemberg (auch Bild oben) in Eferding westlich von Linz im Besitz der fürstlichen Familie Starhemberg. Heute beherbergt es das Familienmuseum sowie das Museum der Stadt Eferding, und - es ist der Wohnsitz des heutigen Besitzers Georg Adam Starhemberg. Wenn er im Ahnensaal inmitten von 50 prachtvollen Bildern seiner Ahnherren verweilt, hält er sich nicht lange mit einem Rückblick auf die stolze Vergangenheit seiner Familie auf. Er sieht sich und das Haus im Hier und Jetzt verankert. So hat er das Schloss als kulturelles Begegnungszentrum der Region Eferding etabliert.