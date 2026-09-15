Burg Heidenreichstein - umgeben von einem intakten Wassergraben

Quelle: ORF/Ranfilm

Unweit der Grenze zu Tschechien, inmitten der Ortschaft Heidenreichstein, steht die gleichnamige Burg. Die Wasserburg ist von Gräben umringt und nur über eine Zugbrücke erreichbar. Seit 1160 wurde die Burg nie in einer kriegerischen Auseinandersetzung beschädigt, davon zeugt der gute Zustand des Gemäuers.



Burg Heidenreichstein wird von der Familie Kinsky ganzjährig bewohnt, seit 1945 Besitzer der Burg. Schon als Kind hat Netty Kinsky hier gelebt. Sie führt durch das Burgmuseum in der Hochburg und präsentiert das Interieur aus den verschiedenen Epochen. Ihr Bruder Johannes Kinsky züchtet Karpfen - eine Waldviertler Spezialität. Die Karpfenzucht ist ein wesentliches wirtschaftliches Standbein der Familie Kinsky.