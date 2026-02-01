Dokumentation
Traumorte - West-Sumatra
Die Provinz Sumatera Barat liegt abseits der üblichen Touristenziele Indonesiens auf der faszinierenden Vulkaninsel Sumatra. Meist ländlich geprägt, überrascht sie mit kulturellen Eigenheiten.
- Produktionsland und -jahr:
- Frankreich 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 19.02.2026
- 16:15 - 17:00 Uhr
Von der Provinzhauptstadt Padang führt die Reise ins Herz des einstigen Königreichs der Minangkabau und in die Stadt Bukittinggi. Dort lassen sich historische Holzbauten ebenso bewundern wie unterirdische Bunkeranlagen der Japaner aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Einzigartige Traditionen und Brauchtümer
In den Dörfern West-Sumatras werden einzigartige Traditionen gepflegt, die abseits der Region kaum bekannt sind. Dazu zählen ein islamisch geprägter Volkstanz namens Indang, der Kampfsport Silek Lanyah, bei dem die Gegner in tiefem Morast miteinander ringen, und das nicht minder schlammige Bullen-Rennen Pacu Jawi.
Auch andere einzigartige Brauchtümer der Provinz, wie das Nationalgericht Rendang und die Herstellung prächtiger Songket-Brokatstoffe im Ort Koto Gadang, werden in der Dokumentation gezeigt.
Die Reihe "Traumorte" präsentiert die schönsten Reiseziele der Erde. Die Palette reicht vom Traumstrand über beeindruckende Naturlandschaften bis hin zu architektonischen Sehenswürdigkeiten.