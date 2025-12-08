Traumorte - Alentejo

Hauptnavigation

Im Südwesten Europas liegt Portugal - ein Land voller Geschichte. Der Alentejo zeigt sich hier ursprünglich, wild und charmant: mit Küste, Korkeichen und mittelalterlichen Städten.

Frankreich 2025
bis 31.10.2028

Die Region erstreckt sich südlich des Tejo, grenzt im Osten an Spanien und im Westen an den Atlantik. Noch wenig bekannt, ist sie vor allem bei Portugiesen beliebt.

Ein Landstrich voller Geschichten und unberührter Natur

Die Altstadt von Marvão - geprägt von Kirche, Schloss und verwinkelten Gassen.
Wer durch den Alentejo reist, erlebt eine Landschaft mit endlosen Ebenen, jahrhundertealten Korkeichen, mittelalterlichen Städten voller Geschichte und Monumenten sowie eine wilde Küste mit langen Sandstränden und steilen Klippen. Die Region beherbergt den größten Korkeichenwald Europas - ein Naturerbe von beeindruckender Schönheit und zugleich die Grundlage einer jahrhundertealten Kulturlandschaft. Neben der Ruhe der Weiten prägen historische Orte wie Évora, dessen Altstadt zum UNESCO-Welterbe zählt, oder das auf einem Hügel thronende Monsaraz das Bild des Alentejo. Sie bieten Einblicke in römische, maurische und mittelalterliche Vergangenheit. Auch kulinarisch hat die Region eine starke Identität: Der Alentejo ist bekannt für seine ehrliche Landküche und hochwertige Weine, die zu den renommiertesten Portugals gehören.

Besonders reizvoll ist die Fahrt mit der Fähre über die Sado-Mündung von Setúbal zur Halbinsel Tróia, wo mit etwas Glück sogar Delfine zu sehen sind. Der Alentejo ist mehr als ein Reiseziel - er ist eine Einladung, das echte Portugal zu entdecken: ursprünglich, ruhig und voller Charakter.

Die schönsten Reiseziele der Welt

Die Reihe "Traumorte" präsentiert die schönsten Reiseziele der Erde. Die Palette reicht vom Traumstrand über beeindruckende Naturlandschaften bis hin zu architektonischen Sehenswürdigkeiten.

