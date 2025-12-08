Traumorte - Alentejo

Die Altstadt von Marvão - geprägt von Kirche, Schloss und verwinkelten Gassen.

Quelle: ZDF/Patricia Brouard

Wer durch den Alentejo reist, erlebt eine Landschaft mit endlosen Ebenen, jahrhundertealten Korkeichen, mittelalterlichen Städten voller Geschichte und Monumenten sowie eine wilde Küste mit langen Sandstränden und steilen Klippen. Die Region beherbergt den größten Korkeichenwald Europas - ein Naturerbe von beeindruckender Schönheit und zugleich die Grundlage einer jahrhundertealten Kulturlandschaft. Neben der Ruhe der Weiten prägen historische Orte wie Évora, dessen Altstadt zum UNESCO-Welterbe zählt, oder das auf einem Hügel thronende Monsaraz das Bild des Alentejo. Sie bieten Einblicke in römische, maurische und mittelalterliche Vergangenheit. Auch kulinarisch hat die Region eine starke Identität: Der Alentejo ist bekannt für seine ehrliche Landküche und hochwertige Weine, die zu den renommiertesten Portugals gehören.