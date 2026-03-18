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Dokumentation

Tierische Überflieger (3/5): Showtalente

Einige Tiere überraschen mit zirkusreifen Fähigkeiten. Darunter Flugechsen, singende Lemuren, Wale, synchron winkende Krabben und tanzende Vögel.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.11.2026

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Ein bunter Wilson Paradiesvogel sitzt qauf einem Ast und pickt etwas aus der Erde

Tierische Überflieger

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Seitenansicht eines Rabengesichts: schwarzer Schnabel, schwarzes Fell und braune Augen.

Intelligente Tiere

Manche Tiere fallen schon durch ihre grellbunten Farben und Muster auf. Das ist in der Natur meist eine Warnung an Fressfeinde. Die südamerikanischen Pfeilgiftfrösche etwa sondern über ihre Haut Giftstoffe ab, die schon in kleinsten Mengen tödlich wirken.

Feurige Tänzer des Regenwaldes

Ein bunter Wilson Paradiesvogel sitzt qauf einem Ast und pickt etwas aus der Erde
Heute sind rund 40 verschiedene Paradiesvogelarten bekannt.
Quelle: ap photo/tim laman, national geographic

Bei den meisten Showtalenten der Natur dient ein auffälliges Verhalten der Kommunikation mit Artgenossen – vor allem bei der Partnerwerbung. Dann ziehen vor allem männliche Tiere alle Register. Sie singen, rufen, springen, tanzen und zeigen prachtvollen Körperschmuck - so wie die in allen Farben schillernden Paradiesvögel in den Regenwäldern Neuguineas.

Tiere haben Verhaltensweisen entwickelt, von denen auch der Mensch lernen kann. Die fünfteilige Reihe stellt jeweils 20 "Tierische Überflieger" vor, die auf unterschiedliche Weise beeindrucken.

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