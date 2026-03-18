Tierische Überflieger (5/5): Meisterjäger

Koboldmakis sind die ersten bekannten Primaten, die allein per Ultraschall kommunizieren können.

Quelle: ap

Ein ungewöhnlicher Jäger lebt in den philippinischen Regenwäldern: der Philippinen-Koboldmaki. Er hätte mit seinen 50 Gramm Gesamtgewicht in einer Menschenhand Platz, zählt aber zu den Primaten. Seine übergroßen Augen lassen ihn wie ein niedliches Stofftier aussehen, doch er ist ein reiner Fleischfresser, der nachts erfolgreich auf Beutefang geht.Der Kommunikationskanal der nachtaktiven Koboldmakis ist außergewöhnlich: Sie sind in der Lage, Ultraschalllaute mit extrem hohen Frequenzen zu erzeugen und wahrzunehmen. Ihre Rufe können über 70 Kilohertz erreichen - deutlich jenseits der menschlichen Hörgrenze von etwa 20 Kilohertz. Tatsählich kann dieser kleine Primat sogar Töne bis zu 91 Kilohertz hören.



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