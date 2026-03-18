Dokumentation
Tierische Überflieger (5/5): Meisterjäger
Viele tierische Rekorde werden von Raubtieren gehalten, die bei der Jagd Höchstleistungen erbringen. Dieser Film zeigt 20 der schnellsten, stärksten oder trickreichsten Jäger der Tierwelt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.08.2026
Unter den Meisterjägern der Natur finden sich bekannte Namen wie Löwe, Wolf, weißer Hai oder Steinadler. Doch in manchen Lebensräumen stehen weniger bekannte oder deutlich kleinere Tiere an der Spitze der Nahrungskette – so wie die Fossa oder die Wasserspinne.
Geheimcode im Ultraschall
Ein ungewöhnlicher Jäger lebt in den philippinischen Regenwäldern: der Philippinen-Koboldmaki. Er hätte mit seinen 50 Gramm Gesamtgewicht in einer Menschenhand Platz, zählt aber zu den Primaten. Seine übergroßen Augen lassen ihn wie ein niedliches Stofftier aussehen, doch er ist ein reiner Fleischfresser, der nachts erfolgreich auf Beutefang geht.Der Kommunikationskanal der nachtaktiven Koboldmakis ist außergewöhnlich: Sie sind in der Lage, Ultraschalllaute mit extrem hohen Frequenzen zu erzeugen und wahrzunehmen. Ihre Rufe können über 70 Kilohertz erreichen - deutlich jenseits der menschlichen Hörgrenze von etwa 20 Kilohertz. Tatsählich kann dieser kleine Primat sogar Töne bis zu 91 Kilohertz hören.
Tiere haben Verhaltensweisen entwickelt, von denen auch der Mensch lernen kann. Die fünfteilige Reihe stellt jeweils 20 "Tierische Überflieger" vor, die auf unterschiedliche Weise beeindrucken.