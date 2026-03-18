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Dokumentation

Tierische Superbauten: Die perfekte Lage

Diese Folge zeigt, wie wichtig der Standort für das Heim von tierischen Baumeistern ist. Manche von ihnen konstruieren nicht nur den Bau, sie nehmen auch Einfluss auf dessen Umgebung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.04.2026

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Papageitaucher am Eingang der Nisthöhle.

Tierische Superbauten

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Seitenansicht eines Rabengesichts: schwarzer Schnabel, schwarzes Fell und braune Augen.

Intelligente Tiere

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Ob Nest, Bau oder Höhle, ob am blanken Erdboden, in luftiger Höhe oder tief im Untergrund - Tiere sind sehr geschickt und erfinderisch, wenn es darum geht, sich eine Behausung einzurichten.

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