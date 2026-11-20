Dokumentation
Nashörner - Wehrhafte Dickhäuter
Spitzmaulnashörner sind perfekt an ihren Lebensraum angepasst. Die Doku zeigt ihre besonderen Fähigkeiten, ihre Bedeutung für die Natur und warum ihr Überleben heute bedroht ist.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.11.2031
Spitzmaulnashörner sind an das Leben in den Savannen und Buschlandschaften Afrikas angepasst. Trotz ihrer massigen Erscheinung können sie sich schnell und beweglich fortbewegen. 2Tierische Giganten - Nashörner: Wehrhafte Dickhäuter" zeigt, wie Evolution und besondere körperliche Merkmale die Tiere geprägt haben – und warum ihr Überleben heute bedroht ist.
Mit Greiflippe und Horn durch die Savanne
Charakteristisch für das Spitzmaulnashorn ist seine bewegliche, spitz zulaufende Oberlippe. Mit ihr kann es Blätter und Zweige von Büschen und Sträuchern greifen. So ist das Nashorn auf Nahrung spezialisiert, die auch zwischen dornigen Ästen wächst.
Gleichzeitig beeinflussen die Tiere ihre Umwelt. Beim Fressen verändern sie die Vegetation und verbreiten über ihren Kot Pflanzensamen. Damit tragen Spitzmaulnashörner zur Gestaltung ihres Lebensraums bei.
Von zahlreichen Arten blieben nur fünf
Die Evolutionsgeschichte der Nashörner reicht Millionen Jahre zurück. Ihre Vorfahren lebten in unterschiedlichen Formen und Größen in weiten Teilen der Erde. Heute existieren nur noch fünf Nashornarten in Afrika und Asien.
Das Spitzmaulnashorn gehört zu den beiden afrikanischen Arten. Im Vergleich zum ebenfalls in Afrika lebenden Breitmaulnashorn ist es kleiner und auf andere Nahrung spezialisiert.
Wilderei bedroht die Spitzmaulnashörner
Das Horn der Nashörner besteht hauptsächlich aus Keratin – demselben Strukturprotein, das auch in menschlichen Haaren und Nägeln vorkommt. Dennoch wird Nashornhorn illegal gehandelt und zu hohen Preisen verkauft. Die Wilderei hat die Bestände des Spitzmaulnashorns stark dezimiert. Schutzprogramme, überwachte Schutzgebiete und Maßnahmen gegen den illegalen Handel sollen dazu beitragen, die verbliebenen Populationen zu erhalten.