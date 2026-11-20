Dokumentation
Kaimane - Widerstandsfähige Räuber
Krokodilkaimane sind widerstandsfähige Räuber und hervorragend an ihren Lebensraum angepasst. „Tierische Giganten“ zeigt, wie sie jagen, ihren Nachwuchs schützen und seit Millionen Jahren bestehen.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 03.11.2031
Der Krokodilkaiman lebt in Flüssen, Seen und Feuchtgebieten Mittel- und Südamerikas. Die widerstandsfähigen Reptilien gehören zu den Alligatoren und blicken auf eine lange Evolutionsgeschichte zurück. Ihr Körperbau und ihre Lebensweise sind hervorragend an das Leben im und am Wasser angepasst.
Erfolgreiche Jäger mit vielseitigem Speiseplan
Krokodilkaimane sind anpassungsfähige Räuber und nutzen ein breites Nahrungsspektrum. Je nach Alter und Größe erbeuten sie unter anderem Insekten, Schnecken, Fische, Schlangen und kleinere Säugetiere. Ausgewachsene Tiere haben nur wenige natürliche Feinde. Selbst für große Kaimane kann jedoch der Jaguar zur Gefahr werden.
Ihre Widerstandsfähigkeit ermöglicht es Krokodilkaimanen, in unterschiedlichen Gewässern und Feuchtgebieten zu leben. Das Verbreitungsgebiet der Art reicht von Teilen Mittelamerikas bis weit nach Südamerika.
Kaiman-Mütter bewachen ihren Nachwuchs
Zur Fortpflanzung errichten die Weibchen Hügelnester aus Pflanzenmaterial und Erde am Ufer. Während sich die Eier entwickeln, bewachen die Kaiman-Mütter ihre Nester über Wochen. Die Temperatur im Nest beeinflusst dabei, welches Geschlecht die Jungtiere entwickeln.
Nach dem Schlüpfen endet die Fürsorge nicht sofort: Die Weibchen schützen ihre Jungen in der ersten Zeit vor möglichen Fressfeinden. Trotz ihrer großen Anpassungsfähigkeit sind Krokodilkaimane auf geeignete Lebensräume angewiesen. Veränderungen und der Verlust von Feuchtgebieten können deshalb auch für diese widerstandsfähigen Räuber zum Problem werden.