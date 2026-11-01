Dokumentation
Flusspferde - Bissige Kraftpakete
Flusspferde sind mächtig, wehrhaft und erstaunlich gut an das Leben im Wasser angepasst. „Tierische Giganten“ zeigt ihre besonderen Fähigkeiten, ihr Sozialverhalten und ihre enorme Kraft.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 27.11.2026
- 16:45 - 17:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Flusspferde gehören zu den größten Landsäugetieren Afrikas und sind hervorragend an das Leben zwischen Wasser und Land angepasst. Trotz ihres massigen Körpers bewegen sie sich erstaunlich schnell und können sich äußerst wirkungsvoll verteidigen. Gleichzeitig leben die Tiere in komplexen sozialen Strukturen.
Perfekt an das Leben im Wasser angepasst
Einen großen Teil des Tages verbringen Flusspferde in Flüssen und Seen. Dabei können sie entgegen einem verbreiteten Eindruck nicht schwimmen. Stattdessen bewegen sie sich laufend und springend über den Gewässergrund. Selbst beim Schlafen können sie unter Wasser bleiben und regelmäßig zum Atmen an die Oberfläche kommen.
Auch ihre Haut besitzt eine besondere Anpassung an das Leben unter der afrikanischen Sonne. Flusspferde sondern über ihre Haut ein rötlich gefärbtes Sekret ab. Die darin enthaltenen Pigmente schützen vor UV-Strahlung und besitzen zudem antibakterielle Eigenschaften.
Kraftpakete mit wichtiger Rolle im Ökosystem
Ausgewachsene Flusspferde können mehrere Tonnen wiegen. An Land wirken die massigen Pflanzenfresser häufig behäbig, können jedoch überraschend schnell werden. Mit ihren kräftigen Kiefern und großen Eckzähnen verfügen sie außerdem über wirkungsvolle Waffen zur Verteidigung und bei Auseinandersetzungen mit Artgenossen.
Flusspferde beeinflussen auch ihren Lebensraum. Auf ihren regelmäßigen Wegen zwischen Wasser und Weideflächen schaffen sie Pfade durch die Ufervegetation. Mit ihren Ausscheidungen transportieren sie zudem Nährstoffe vom Land in die Gewässer und sind damit ein wichtiger Bestandteil der Ökosysteme, in denen sie leben.