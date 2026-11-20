Dokumentation
Bullenhaie - Anpassungsfähige Jäger
Bullenhaie können im Meer und im Süßwasser leben. Die Doku zeigt, wie besondere Sinne, kräftige Kiefer und erstaunliche körperliche Anpassungen sie zu vielseitigen Jägern machen.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2025
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 03.11.2031
Bullenhaie gehören zu den wenigen Haiarten, die sowohl im Meer als auch im Süßwasser leben können. Sie kommen im offenen Ozean, in Küstengewässern und Flussmündungen vor und können weit in Flüsse vordringen. "Tierische Giganten - Bullenhaie: Anpassungsfähige Jäger" zeigt, welche evolutionären Anpassungen ihnen das Leben in so unterschiedlichen Lebensräumen ermöglichen.
Vom Meer bis weit in die Flüsse
Eine besondere Fähigkeit der Bullenhaie ist die Regulation ihres Salz- und Wasserhaushalts. Dadurch können sie zwischen Salz- und Süßwasser wechseln - eine Anpassung, die ihnen Lebensräume erschließt, die für die meisten anderen großen Haie ungeeignet sind.
Auch ihre Sinne sind hoch entwickelt. Bullenhaie nehmen feinste elektrische Signale wahr, die von Muskeln und Nerven anderer Tiere ausgehen. So können sie Beute selbst bei eingeschränkter Sicht aufspüren.
Körperbau und Sinne eines Jägers
Kräftige Kiefer, scharfe Zähne und ein vergleichsweise leichtes Knorpelskelett gehören zu den körperlichen Merkmalen der Bullenhaie. Zusammen mit ihren spezialisierten Sinnesorganen machen diese Eigenschaften sie zu erfolgreichen Jägern in sehr unterschiedlichen Gewässern.
Bullenhaie bringen lebende Jungtiere zur Welt. Küstennahe Gewässer und Flussmündungen können dem Nachwuchs dabei als geschützte Kinderstuben dienen.
Bullenhaie unter zunehmendem Druck
Wie viele Haiarten sind auch Bullenhaie menschlichen Einflüssen ausgesetzt. Fischerei und Veränderungen ihrer Lebensräume können ihre Bestände und die von ihnen genutzten Ökosysteme beeinträchtigen.
Die Dokumentation zeigt, wie Millionen Jahre Evolution den Bullenhai an unterschiedliche Lebensräume angepasst haben - und warum gerade seine außergewöhnliche Flexibilität zu seinen wichtigsten Fähigkeiten zählt.