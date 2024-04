The True Story of Elton John

Der britische Sänger wird 1947 als Reginald Kenneth Dwight im Londoner Vorort Pinner geboren. Nach seinem Musikstudium schreibt er fast alle seiner Lieder mit dem Songwriter Bernie Taupin. Diese Zusammenarbeit verhilft Elton John 1970 zu seinem Durchbruch. Er veröffentlicht sein zweites Album "Elton John" und seinen ersten Hit "Your Song".



Extravagante Bühnenoutfits und außergewöhnliche Brillen werden schon früh zu seinem Markenzeichen. Im Lauf seiner Karriere landet Elton John einen Hit nach dem anderem – dazu zählen Songs wie "Don't Go Breaking My Heart" oder "I'm Still Standing". In den 1980er-Jahren steigt er zu einem der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten auf. Doch es gibt auch Schattenseiten in seinem Leben – eine jahrelange Drogensucht und das angespannte Verhältnis zu seinem Vater prägen den Star.