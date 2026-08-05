Dokumentation
The True Story of Bad Bunny
Bad Bunny zählt zu den größten Musikstars der Gegenwart. Die Doku zeigt seinen Weg von Puerto Rico an die Weltspitze – und wie er mit Musik und Haltung weltweit Grenzen verschiebt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- DE
- Verfügbar bis:
- bis 22.08.2028
Mit seiner kompromisslosen Art und seiner Offenheit hat Bad Bunny die Musikwelt geprägt. Die Dokumentation „The True Story of Bad Bunny“ erzählt den Aufstieg des puerto-ricanischen Musikstars, der mit Reggaeton und Latin Trap weltweit Erfolge feiert und sich konsequent für seine Überzeugungen einsetzt.
Bad Bunny bei der Super Bowl Halftime Show 2026
Die Super Bowl Halftime Show 2026 sorgt für Schlagzeilen: Reggaeton- und Latin-Trap-Star Bad Bunny tritt als Headliner bei einem der größten Sportereignisse der USA auf. Dass ein Künstler, der konsequent auf Spanisch singt, die Bühne übernimmt, löst auch politische Debatten aus.
Der Weg von Puerto Rico an die Weltspitze
Bad Bunny, mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, wird 1994 in Puerto Rico geboren, einem Außengebiet der USA. Schon als Kind träumt er von einer Karriere als Rapper und schreibt als Teenager seine ersten Songs. Während seines Studiums arbeitet er tagsüber in einem Supermarkt und produziert abends Musik.
Unter dem Künstlernamen Bad Bunny veröffentlicht er seine ersten Songs auf SoundCloud. Innerhalb weniger Jahre folgen internationale Hits, zahlreiche Auszeichnungen und Milliarden Streams. Er zählt heute zu den erfolgreichsten und meistgestreamten Musikern der Welt.
Musik, Haltung und Engagement
Neben seiner Musik steht Bad Bunny für klare Haltung. Er setzt sich für die Rechte von Frauen und der LGBTQ+-Community ein und durchbricht mit seiner genderfluiden Ästhetik traditionelle Rollenbilder im Reggaeton. Gleichzeitig bleibt er seiner Heimat Puerto Rico eng verbunden und macht deren Kultur auf den größten Bühnen der Welt sichtbar.