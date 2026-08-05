Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. The True Story of
  4. The True Story of Bad Bunny

Dokumentation

The True Story of Bad Bunny

Bad Bunny zählt zu den größten Musikstars der Gegenwart. Die Doku zeigt seinen Weg von Puerto Rico an die Weltspitze – und wie er mit Musik und Haltung weltweit Grenzen verschiebt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
DE
Verfügbar bis:
bis 22.08.2028

Mehr

sendetypical The True Story of

The True Story of

Mit seiner kompromisslosen Art und seiner Offenheit hat Bad Bunny die Musikwelt geprägt. Die Dokumentation „The True Story of Bad Bunny“ erzählt den Aufstieg des puerto-ricanischen Musikstars, der mit Reggaeton und Latin Trap weltweit Erfolge feiert und sich konsequent für seine Überzeugungen einsetzt.

Bad Bunny bei der Super Bowl Halftime Show 2026

Die Super Bowl Halftime Show 2026 sorgt für Schlagzeilen: Reggaeton- und Latin-Trap-Star Bad Bunny tritt als Headliner bei einem der größten Sportereignisse der USA auf. Dass ein Künstler, der konsequent auf Spanisch singt, die Bühne übernimmt, löst auch politische Debatten aus.

Der Weg von Puerto Rico an die Weltspitze

Bad Bunny, mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, wird 1994 in Puerto Rico geboren, einem Außengebiet der USA. Schon als Kind träumt er von einer Karriere als Rapper und schreibt als Teenager seine ersten Songs. Während seines Studiums arbeitet er tagsüber in einem Supermarkt und produziert abends Musik.

Unter dem Künstlernamen Bad Bunny veröffentlicht er seine ersten Songs auf SoundCloud. Innerhalb weniger Jahre folgen internationale Hits, zahlreiche Auszeichnungen und Milliarden Streams. Er zählt heute zu den erfolgreichsten und meistgestreamten Musikern der Welt.

Musik, Haltung und Engagement

Neben seiner Musik steht Bad Bunny für klare Haltung. Er setzt sich für die Rechte von Frauen und der LGBTQ+-Community ein und durchbricht mit seiner genderfluiden Ästhetik traditionelle Rollenbilder im Reggaeton. Gleichzeitig bleibt er seiner Heimat Puerto Rico eng verbunden und macht deren Kultur auf den größten Bühnen der Welt sichtbar.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.