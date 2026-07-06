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Zug fährt oberhalb des Genfer Sees in die Berge

Dokumentation

Spektakuläre Bergbahnen der Schweiz: Montreux-Rochers de Naye – die Extravagante

2000 Meter hoch thronen die «Rochers de Naye», die Felsen von Naye über dem Genfer See. Mit etwas Wetterglück zeigt sich oben am Gipfel ein fast unwirkliches Panorama: 360 Grad Rundumblick; vom glitzernden Blau des Lac Leman über steil aufragende Felswände, die Schweizer Alpenkette mit ihren schneebedeckten Gletschern bis zum Dach des Mont Blanc. Da bekommt «Fernsehen» eine ganz neue Bedeutung.

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Spektakuläre Bergbahnen der Schweiz

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Auf Schienen um die Welt

 

Die Ligne Montreux-Rochers de Naye verbindet schon seit 1892 zwei Welten: die beinahe subtropisch-sonnige Riviera von Montreux, die mit ihren Palmen und Orangenbäumen das Flair von Meer verströmt, und die raue, wilde Landschaft ihres Hausberges. Diese anziehende Mélange übt schon seit über einem Jahrhundert grosse Anziehungskraft auf Menschen aus aller Welt aus. Nebst Kaiserin Sissi und dem englischen Dichter Lord Byron sind zahlreiche namhafte Persönlichkeiten dem Charme und der Besonderheit dieser Region erlegen. Daher ist es wenig verwunderlich, dass man entlang der Bahngleise immer wieder auf Originale, auf Individualisten und auch Exzentriker trifft, die sich hier nach ihrer ganz persönlichen Façon ihren Lebensmittelpunkt gestalten konnten.

 

Von der Uferpromenade in Montreux geht es hoch über die Stadt in die letzte noch existierende Schule für höhere Töchter in Glion. Im Chalet des verstorbenen Gründers des Montreux-Jazz-Festival kommt man nicht zuletzt ob der immensen Modell-Eisenbahnsammlung ins Staunen. Und der Besuch beim 100-jährigen Paul du Marchié wird zur eindrücklichen Zeitreise. Lokführer Nicolas Jaunin und Zugbegleiterin Stefania Bandolfi nehmen die Passagiere mit zu einem Gipfelsturm der Extraklasse.

Ein Film von Silvia Fleck.

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