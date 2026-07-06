Die Ligne Montreux-Rochers de Naye verbindet schon seit 1892 zwei Welten: die beinahe subtropisch-sonnige Riviera von Montreux, die mit ihren Palmen und Orangenbäumen das Flair von Meer verströmt, und die raue, wilde Landschaft ihres Hausberges. Diese anziehende Mélange übt schon seit über einem Jahrhundert grosse Anziehungskraft auf Menschen aus aller Welt aus. Nebst Kaiserin Sissi und dem englischen Dichter Lord Byron sind zahlreiche namhafte Persönlichkeiten dem Charme und der Besonderheit dieser Region erlegen. Daher ist es wenig verwunderlich, dass man entlang der Bahngleise immer wieder auf Originale, auf Individualisten und auch Exzentriker trifft, die sich hier nach ihrer ganz persönlichen Façon ihren Lebensmittelpunkt gestalten konnten.