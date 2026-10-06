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Eine Person mit langen Haaren trägt Shorts und T-Shirt, während sie einen Hund an einer Uferstelle führt. Grüne Pflanzen umgeben einen schmalen, klaren Wasserlauf mit Steinen.

Dokumentation

Seenland Österreich - Wiener Wildnis mit Geschichte

Wiens lange, wechselvolle Geschichte ist vernetzt mit Wiens Gewässern und deren Veränderungen. Die Dokumentation gibt Einblick in vielfältige Episoden in und am Wasser.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.11.2026
20:15 - 21:05 Uhr

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Teaser Seenland Österreich

Seenland Österreich

Ein Streifzug durch die Wiener Gewässer macht deutlich, wie die Menschen im Lauf der Geschichte die Gewässerlandschaft verändert haben und weiterhin gestalten - zur allgemeinen Sicherheit, zu Naturoasen, aber vor allem zum allgemeinen Vergnügen.

Am Ufer der Alten Donau steht ein Gasthaus mit grünen Sonnenschirmen und blühenden Pflanzen. Ein Boot liegt am Steg, während Gäste im Freien sitzen und essen. Bäume umgeben die Szene.
Gasthaus Birner.
Quelle: Wega Film

Wien - eine wasserreiche Stadt stellt sich vor. Priorität hat vor allem der Hochwasserschutz. Durch die Schaffung der Neuen Donau und damit der Donauinsel ist Wien auf Hochwasser vorbereitet. Für Thomas Kozuh-Schneeberger von Gewässer Wien ist die Donauinsel der schönste Hochwasserschutz der Welt.

Mit einer Länge von 21 Kilometern wurde sie Wiens größtes Naherholungsgebiet mit ökologischen Nischen am Wasser.

Das Bild zeigt eine ruhige, von Bäumen gesäumte Gewässerlandschaft mit Ufervegetation. Das Wasser spiegelt den Himmel wider, während hohe Gräser und Pflanzen am Rand wachsen.
Donauauen.
Quelle: Wega Film

Die Alte Donau war ursprünglich eine Au, die durch den Durchstich vom Hauptstrom getrennt wurde und seitdem ein See ist.

Wie sich aus einem Sumpfgebiet Bade- und Freizeitkultur entwickelt hat, hat der Historiker Matthias Marschik jahrelang erforscht. Yoga am Steg, Meditation mit Blick aufs Wasser und anschließendem Sprung ins Wasser ist für Tom Rottenberg das richtige Morgenritual.

Auf der Alten Donau segeln mehrere Boote mit Personen in Rettungswesten. Die Landschaft umfasst Bäume und Bewuchs, im Hintergrund ist eine Brücke zu sehen. Der Himmel ist klar und sonnig.
Segelboote der Segelschule Hofbauer auf der alten Donau.
Quelle: Wega Film

Gerade um segeln zu lernen, ist für den ehemaligen Wettkampfsegler Markus Hiebeler die Alte Donau ideal.

Es hat immer Wind, man muss viele Manöver machen, also man muss ständig konzentriert sein. Und es ist immer Spaß hier.

Ein Schiff, das keinen Motor und kein Steuerrad hat, aber fest verankert am Donauufer ist, ist das Schulschiff. Für die "Matrosinnen" und "Matrosen" hat das Lernen hier einen besonderen Reiz.

Die Ansicht zeigt die Alte Donau in Wien mit grünen Ufern, Bootsanlegern und Wohnhäusern. Im Hintergrund sind moderne Gebäude sichtbar. Der Himmel ist teilweise bewölkt.
Alte Donau.
Quelle: Wega Film

Thomas Friedrich hat schon als Jugendlicher kleine Störe besessen. Als Gewässerökologe widmet er sich nun der Aufzucht von zukünftigen Störgenerationen im Rahmen eines internationalen Projekts. Eine Insel inmitten von Wien, ursprünglich von Gänsen bevölkert, ist heute ein beliebter Badestrand für alle.

Für Monika Steiger hat das Glück lange auf sich warten lassen. Aber zuletzt hat sie doch die heiß ersehnte Kabane bekommen und ist seither der glücklichste Mensch auf der Welt.

Eine Gruppe von Menschen schwimmt in der Alten Donau. Einige tragen Bademützen und Handschuhe. Im Wasser schwimmen Schwäne. Im Hintergrund sind Bäume und eine Brücke sichtbar.
Eisbaden in der Donau unter der Leitung von Stefan Kübler (re. mit oranger Mütze).
Quelle: Wega Film

Acht Grad Celsius beträgt die Wassertemperatur an der Neuen Donau, wenn Eisbadecoach Stefan Kübler mit vielen anderen in die frostigen Fluten steigt.

Innerhalb von Minuten ist aller Kummer vergessen. Nach entsprechenden Atemübungen können auch Anfänger das Glücksgefühl danach erleben.

Ein Film von Rosa Maria Plattner.

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