Seenland Österreich - Wiener Wildnis mit Geschichte

Segelboote der Segelschule Hofbauer auf der alten Donau.

Quelle: Wega Film

Gerade um segeln zu lernen, ist für den ehemaligen Wettkampfsegler Markus Hiebeler die Alte Donau ideal.



Es hat immer Wind, man muss viele Manöver machen, also man muss ständig konzentriert sein. Und es ist immer Spaß hier.



Ein Schiff, das keinen Motor und kein Steuerrad hat, aber fest verankert am Donauufer ist, ist das Schulschiff. Für die "Matrosinnen" und "Matrosen" hat das Lernen hier einen besonderen Reiz.