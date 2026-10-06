Dokumentation
Seenland Österreich - Wiener Wildnis mit Geschichte
Wiens lange, wechselvolle Geschichte ist vernetzt mit Wiens Gewässern und deren Veränderungen. Die Dokumentation gibt Einblick in vielfältige Episoden in und am Wasser.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.11.2026
- 20:15 - 21:05 Uhr
Ein Streifzug durch die Wiener Gewässer macht deutlich, wie die Menschen im Lauf der Geschichte die Gewässerlandschaft verändert haben und weiterhin gestalten - zur allgemeinen Sicherheit, zu Naturoasen, aber vor allem zum allgemeinen Vergnügen.
Wien - eine wasserreiche Stadt stellt sich vor. Priorität hat vor allem der Hochwasserschutz. Durch die Schaffung der Neuen Donau und damit der Donauinsel ist Wien auf Hochwasser vorbereitet. Für Thomas Kozuh-Schneeberger von Gewässer Wien ist die Donauinsel der schönste Hochwasserschutz der Welt.
Mit einer Länge von 21 Kilometern wurde sie Wiens größtes Naherholungsgebiet mit ökologischen Nischen am Wasser.
Die Alte Donau war ursprünglich eine Au, die durch den Durchstich vom Hauptstrom getrennt wurde und seitdem ein See ist.
Wie sich aus einem Sumpfgebiet Bade- und Freizeitkultur entwickelt hat, hat der Historiker Matthias Marschik jahrelang erforscht. Yoga am Steg, Meditation mit Blick aufs Wasser und anschließendem Sprung ins Wasser ist für Tom Rottenberg das richtige Morgenritual.
Gerade um segeln zu lernen, ist für den ehemaligen Wettkampfsegler Markus Hiebeler die Alte Donau ideal.
Es hat immer Wind, man muss viele Manöver machen, also man muss ständig konzentriert sein. Und es ist immer Spaß hier.
Ein Schiff, das keinen Motor und kein Steuerrad hat, aber fest verankert am Donauufer ist, ist das Schulschiff. Für die "Matrosinnen" und "Matrosen" hat das Lernen hier einen besonderen Reiz.
Thomas Friedrich hat schon als Jugendlicher kleine Störe besessen. Als Gewässerökologe widmet er sich nun der Aufzucht von zukünftigen Störgenerationen im Rahmen eines internationalen Projekts. Eine Insel inmitten von Wien, ursprünglich von Gänsen bevölkert, ist heute ein beliebter Badestrand für alle.
Für Monika Steiger hat das Glück lange auf sich warten lassen. Aber zuletzt hat sie doch die heiß ersehnte Kabane bekommen und ist seither der glücklichste Mensch auf der Welt.
Acht Grad Celsius beträgt die Wassertemperatur an der Neuen Donau, wenn Eisbadecoach Stefan Kübler mit vielen anderen in die frostigen Fluten steigt.
Innerhalb von Minuten ist aller Kummer vergessen. Nach entsprechenden Atemübungen können auch Anfänger das Glücksgefühl danach erleben.
Ein Film von Rosa Maria Plattner.