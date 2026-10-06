Dokumentation
Seenland Österreich - Wasserparadiese und Donau-Auen in Niederösterreich
Die Ur-Donau war ein wilder Fluss mit vielen Seitenarmen. Heute wird die Donau als internationale Wasserstraße mit Schiffen und Booten zwischen Kulturgütern und Naturoasen befahren.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.11.2026
- 21:05 - 22:00 Uhr
Die Donau ist ein wichtiger Handelsstrom durch Europa. Eines der zauberhaftesten Museen der Wachau, der Erlahof, bringt Besuchern die Anfänge der Schifffahrt näher, als die Holz- und Floßschiffe noch von Pferden stromaufwärts gezogen wurden.
In der Wachau werden die Donauseen und Buchten mit prachtvollem Altbaumbestand und großartiger Sicht auf die Weinhänge und Burg Dürnstein von Gregor Wimmer zum SUP- und Kanu-Fahren genutzt. Der Wasserwanderer bewegt sich am liebsten im sogenannten "Canadier", einem offenen Boot, das mit Stechpaddel knieend oder von einem erhöhten Sitz aus bewegt wird.
Im Kanu erlebt er die einzigartigen Augenblicke der Spätsommertage in den ruhigen Seitenarmen. Auf den sanften Hügeln bei Joching wird von der Winzerfamilie Schmelz auserlesener Wein hergestellt. Leidenschaft, Handarbeit und Respekt vor der Natur bestimmen die Arbeit im Weingarten.
Fährfrau Christine Denk führt die Donaufähre bei Weißenkirchen allein durch die Wasserkraft. Es gibt keinen Motor. Durch die Schrägstellung der Ruder kommt die Fähre ans andere Ufer. Barbara Schmidl, Bäckerin in Dürnstein, verrät, wie das "Wachauer Laberl" hergestellt wird und lüftet das Geheimnis der "Liebe auf den ersten Biss".
Im Zuge der Errichtung des Kraftwerkes Greifenstein wurde in den Donau-Auen westlich von Wien der "Gießgang", ein ökologisches Projekt und eine Fischwanderhilfe, errichtet. Dadurch können die Fische und andere Organismen die Barrieren der Staustufen überwinden.
Der Künstler Alfred Graf arbeitet mit Schotter und Sedimenten am Donau-Ufer in Kritzendorf. Wir begleiten ihn auf Suche nach geeignetem Material und beobachten, wie die unfertigen Werke eine Wachshaut bekommen. Muscheln, Treibholz und Strandgut finden sich am Donau-Ufer und an den Auwald-Seen des "Nationalpark Donau-Auen" bei Stopfenreuth.
Mehrere Pfade führen an dunkel schimmernden Gewässern vorbei. Der Reigen um die kleinen Wasserparadiese in Niederösterreich wird mit dem Besuch in Schloss Hof mit raffinierten Wasserspielen und dem archäologischen Park Carnuntum, mit Ausgrabungen und Rekonstruktionen eines antiken römischen Stadtviertels, und dem Heidentor gekrönt.
Ein Film von Rosa Maria Plattner.