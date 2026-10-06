Seenland Österreich - Wasserparadiese und Donau-Auen in Niederösterreich

Künstler Alfred Graf arbeitet mit Steinen und Sedimenten der Donau

Quelle: Wega Film Wien

Der Künstler Alfred Graf arbeitet mit Schotter und Sedimenten am Donau-Ufer in Kritzendorf. Wir begleiten ihn auf Suche nach geeignetem Material und beobachten, wie die unfertigen Werke eine Wachshaut bekommen. Muscheln, Treibholz und Strandgut finden sich am Donau-Ufer und an den Auwald-Seen des "Nationalpark Donau-Auen" bei Stopfenreuth.



Mehrere Pfade führen an dunkel schimmernden Gewässern vorbei. Der Reigen um die kleinen Wasserparadiese in Niederösterreich wird mit dem Besuch in Schloss Hof mit raffinierten Wasserspielen und dem archäologischen Park Carnuntum, mit Ausgrabungen und Rekonstruktionen eines antiken römischen Stadtviertels, und dem Heidentor gekrönt.



Ein Film von Rosa Maria Plattner.