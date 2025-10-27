Faszinierende Seen in Salzburg - aus der Reihe "Seenland Österreich"

Mattsee

Quelle: Wega Film

Am Südufer des Zeller See befindet sich ein weitläufiges Moorgebiet, das von Andreas Scharl betreut wird. Es ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Hier finden sich seltene Pflanzen wie die Sibirische Schwertlilie. Josef Wengler führt kenntnisreich durch das Wenger Moor am Wallersee, informiert über die Entstehung des Moores, aber auch, wie das Moor erhalten wird.



Der Übergang zwischen Grabensee, Obertrumer See und Mattsee ist spektakulär! Ein Kanal führt vom Obertrumer See zum Mattsee. Sogar ein Ausflugsschiff kann diesen Weg nützen. Während der Fels des Schlossbergs die Weyerbucht beschützt, ist dieser Ort für eine Segelpartie ideal.



Henndorf am Wallersee hat sich vor langer Zeit der Literatur verschrieben. Im Literaturhaus wurde der Dichter Johannes Freumbichler geboren und hat auch hier gewohnt. Sein Enkel Thomas Bernhard hat dessen Leidenschaft für die Literatur geerbt. Die Ufer des Sees regen auch den Schriftsteller Peter Reutterer zum Nachdenken an. Die Fischer von Henndorf verstehen die Kunst des Schweigens. Sie haben aber auch ihre eigene Poesie. Den Abend verbringen sie mit Vorliebe im Vereinshaus, wo immer wieder Geschichten vom großen Anglerglück erzählt werden.