Faszinierende Seen in Salzburg - aus der Reihe "Seenland Österreich"
Mächtige Berge, glasklares Wasser, Tradition und Innovation machen die Salzburger Seen aus. Ob Wolfgangsee, Kapruner Stausee oder die Seen im Flachgau - sie garantieren glückliche Momente.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 27.10.2025
- 20:15 - 21:05 Uhr
Vom Schafberg aus ergibt sich ein Rundumblick zu neun Seen. Am Wolfgangsee sorgt Wassersport für einen Adrenalinkick, wie auch der Klettersteig auf der Staumauer in Kaprun. Beschaulicher geht es in den Mooren und beim Angeln zu. In Henndorf bezaubert die Literatur.
Im Osten des Salzkammerguts, über dem Attersee, geht die Sonne auf. Ein außergewöhnliches Spektakel. Der bequemste Weg zur Schafbergspitze ist die Fahrt mit der Zahnradbahn. Am Ende lohnt die großartige Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Bergab geht es zu Fuß oder wieder mit der bequemen Bahn.
Nahe der Talstation, am Ufer des Wolfgangsee, befinden sich die Sportschule und die Segelproduktion Raudaschl. Florian Raudaschl gibt persönlich Einblick in die Geheimnisse der Segelmacherei.
Und die Sportschule lädt zu Wassersportarten wie Wasserschi, Foilen und Segeln ein. Am Ende des Tages ist nur noch das Boot von Fritz Höplinger, dem Fischer, auf dem Wolfgangsee unterwegs. Elfriede Höplinger, seine Frau, zaubert aus dem fangfrischen Fisch eine eigene Kreation.
An den Kapruner Stauseen sind die Temperaturen erheblich kühler. Werksgruppenleiterin Tanja Janisch Breuer ist immer wieder von Neuem fasziniert von der Kraft des Wassers, die zur Stromerzeugung dient.
Die Staumauer Mooserboden ist auch Anziehungspunkt für Kletterer. Der Bergführer Markus Hirnböck hat direkt an der Betonwand der Staumauer einen Klettersteig mit Holzleitern, Seilrutsche und Seilbrücke errichtet. Die Tour ist gut zu bewältigen und dauert etwa eine Stunde.
Am Südufer des Zeller See befindet sich ein weitläufiges Moorgebiet, das von Andreas Scharl betreut wird. Es ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Hier finden sich seltene Pflanzen wie die Sibirische Schwertlilie. Josef Wengler führt kenntnisreich durch das Wenger Moor am Wallersee, informiert über die Entstehung des Moores, aber auch, wie das Moor erhalten wird.
Der Übergang zwischen Grabensee, Obertrumer See und Mattsee ist spektakulär! Ein Kanal führt vom Obertrumer See zum Mattsee. Sogar ein Ausflugsschiff kann diesen Weg nützen. Während der Fels des Schlossbergs die Weyerbucht beschützt, ist dieser Ort für eine Segelpartie ideal.
Henndorf am Wallersee hat sich vor langer Zeit der Literatur verschrieben. Im Literaturhaus wurde der Dichter Johannes Freumbichler geboren und hat auch hier gewohnt. Sein Enkel Thomas Bernhard hat dessen Leidenschaft für die Literatur geerbt. Die Ufer des Sees regen auch den Schriftsteller Peter Reutterer zum Nachdenken an. Die Fischer von Henndorf verstehen die Kunst des Schweigens. Sie haben aber auch ihre eigene Poesie. Den Abend verbringen sie mit Vorliebe im Vereinshaus, wo immer wieder Geschichten vom großen Anglerglück erzählt werden.
Ein Film von Rosa Maria Plattner.