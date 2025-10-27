Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Seenland Österreich
  4. Faszinierende Seen in Salzburg - aus der Reihe "Seenland Österreich"
Das Bild zeigt eine beeindruckende Landschaft im Salzburger Seenland, Österreich. Im Vordergrund ist eine steile, grüne Berghang zu sehen, der zu einer markanten Felskante führt. Auf der Felskante steht ein modernes Gebäude, das vermutlich ein Hotel oder eine Aussichtsplattform ist, umgeben von einer Terrasse mit Stühlen und Tischen. Darunter erstreckt sich ein klarer, blauer See, der von sanften Hügeln umgeben ist. Im Hintergrund sind weitere Berge sichtbar, die die Landschaft ergänzen. Die Atmosphäre wirkt ruhig und einladend, ideal für Erholungssuchende und Naturliebhaber. Die Szene vermittelt einen Eindruck von Weite und Naturschönheit, typisch für die Region Salzburg.

Dokumentation

Faszinierende Seen in Salzburg - aus der Reihe "Seenland Österreich"

Mächtige Berge, glasklares Wasser, Tradition und Innovation machen die Salzburger Seen aus. Ob Wolfgangsee, Kapruner Stausee oder die Seen im Flachgau - sie garantieren glückliche Momente.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.10.2025
20:15 - 21:05 Uhr
Das Bild zeigt die Schafbergbahn, eine Zahnradbahn, die in den österreichischen Alpen verkehrt. Im Vordergrund ist ein rotes Bahngleis zu sehen, auf dem ein Zug steht. Der Zug hat große Fenster, durch die man die umliegende Landschaft gut erkennen kann. Hinter dem Zug erstreckt sich eine beeindruckende Berglandschaft mit hohen, bewaldeten Bergen und schroffen Felsformationen. In der Ferne sind schneebedeckte Gipfel sichtbar, was auf eine hohe Lage hinweist. Zu Füßen der Berge liegt ein großer See mit türkisblauem Wasser, umgeben von grünen Wiesen und kleinen Ortschaften. Der Himmel ist klar mit einigen wenigen weißen Wolken, was auf schönes Wetter hindeutet. Die gesamte Szenerie vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Naturverbundenheit, charakteristisch für das Salzburger Seenland in Österreich.
Schafbergbahn Attersee
Quelle: Wega Film

Vom Schafberg aus ergibt sich ein Rundumblick zu neun Seen. Am Wolfgangsee sorgt Wassersport für einen Adrenalinkick, wie auch der Klettersteig auf der Staumauer in Kaprun. Beschaulicher geht es in den Mooren und beim Angeln zu. In Henndorf bezaubert die Literatur.

Im Osten des Salzkammerguts, über dem Attersee, geht die Sonne auf. Ein außergewöhnliches Spektakel. Der bequemste Weg zur Schafbergspitze ist die Fahrt mit der Zahnradbahn. Am Ende lohnt die großartige Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Bergab geht es zu Fuß oder wieder mit der bequemen Bahn.

Das Bild zeigt eine Szene am Wolfgangsee in Österreich. Im Vordergrund sieht man ein silbernes Boot, das auf dem klaren, ruhigen Wasser schwimmt. Der Wasserspiegel reflektiert das Licht und hat eine grünlich-türkise Farbgebung. Ein älterer Mann mit grauen Haaren steht im Boot und zieht ein Netz mit gefangenem Fisch heraus. Er trägt eine dunkle Kleidung und hat eine wendige Haltung, als er sich über den Rand des Bootes beugt. Im Hintergrund erkennt man bewaldete Ufer und sanfte Hügel, die die Wasserlandschaft umgeben. Die Lichtverhältnisse deuten darauf hin, dass es Morgen oder Abend sein könnte, wobei eine ruhige und friedliche Atmosphäre herrscht. Das Bild vermittelt ein Gefühl von Naturverbundenheit und traditioneller Fischerei im Salzburger Seenland.
Fischer Fritz Höplinger, Wolfgangsee
Quelle: Wega Film

Nahe der Talstation, am Ufer des Wolfgangsee, befinden sich die Sportschule und die Segelproduktion Raudaschl. Florian Raudaschl gibt persönlich Einblick in die Geheimnisse der Segelmacherei.

Und die Sportschule lädt zu Wassersportarten wie Wasserschi, Foilen und Segeln ein. Am Ende des Tages ist nur noch das Boot von Fritz Höplinger, dem Fischer, auf dem Wolfgangsee unterwegs. Elfriede Höplinger, seine Frau, zaubert aus dem fangfrischen Fisch eine eigene Kreation.

Das Bild zeigt eine beeindruckende Berglandschaft mit einer Staumauer im Vordergrund. Im unteren Teil des Bildes ist ein grüner Hang zu sehen, auf dem sich einige Menschen aufhalten. Rechts im Bild verläuft eine kurvenreiche Straße, die zur Staumauer führt. Die Staumauer ist groß und hat eine bemerkenswerte, gewölbte Form. Hinter der Staumauer erstreckt sich ein türkisfarbenes Wasserbecken, das von steilen, felsigen Bergen und schneebedeckten Gipfeln umgeben ist. Die Berge sind teilweise mit grünem Gras bedeckt, was einen schönen Kontrast zu den weißen Schneefeldern und dem blauen Himmel bildet. Der Himmel zeigt einige Wolken, die aber größtenteils lichtdurchlässig sind, sodass das Licht die Szene erhellt. Die Atmosphäre wirkt friedlich und einladend, ideal für Erholungssuchende und Naturliebhaber.
Staumauer Mooserboden Kaprun
Quelle: Wega Film

An den Kapruner Stauseen sind die Temperaturen erheblich kühler. Werksgruppenleiterin Tanja Janisch Breuer ist immer wieder von Neuem fasziniert von der Kraft des Wassers, die zur Stromerzeugung dient.

Die Staumauer Mooserboden ist auch Anziehungspunkt für Kletterer. Der Bergführer Markus Hirnböck hat direkt an der Betonwand der Staumauer einen Klettersteig mit Holzleitern, Seilrutsche und Seilbrücke errichtet. Die Tour ist gut zu bewältigen und dauert etwa eine Stunde.

Das Bild zeigt eine weitläufige Landschaft des Mattsees im Salzburgerland, Österreich. Der See ist von klarem, türkisfarbenem Wasser umgeben. Am Ufer sind Schwimmboote und kleine Yachten zu sehen, die sanft im Wasser treiben. Im Hintergrund erkennt man eine Ansammlung von Häusern, eingebettet zwischen grünen Wiesen und Bäumen. Die Siedlung ist von sanften Hügeln umgeben, die bis zu einem Massiv in der Ferne ansteigen, wo sich auch die Umrisse von Bergen andeuten. Die Szenerie strahlt eine friedliche, naturnahe Atmosphäre aus, ideal für Erholungssuchende und Wassersportler. Einige Strände sind sichtbar, die zum Entspannen einladen. Das Wetter scheint sonnig und freundlich.
Mattsee
Quelle: Wega Film

Am Südufer des Zeller See befindet sich ein weitläufiges Moorgebiet, das von Andreas Scharl betreut wird. Es ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Hier finden sich seltene Pflanzen wie die Sibirische Schwertlilie. Josef Wengler führt kenntnisreich durch das Wenger Moor am Wallersee, informiert über die Entstehung des Moores, aber auch, wie das Moor erhalten wird.

Der Übergang zwischen Grabensee, Obertrumer See und Mattsee ist spektakulär! Ein Kanal führt vom Obertrumer See zum Mattsee. Sogar ein Ausflugsschiff kann diesen Weg nützen. Während der Fels des Schlossbergs die Weyerbucht beschützt, ist dieser Ort für eine Segelpartie ideal.

Henndorf am Wallersee hat sich vor langer Zeit der Literatur verschrieben. Im Literaturhaus wurde der Dichter Johannes Freumbichler geboren und hat auch hier gewohnt. Sein Enkel Thomas Bernhard hat dessen Leidenschaft für die Literatur geerbt. Die Ufer des Sees regen auch den Schriftsteller Peter Reutterer zum Nachdenken an. Die Fischer von Henndorf verstehen die Kunst des Schweigens. Sie haben aber auch ihre eigene Poesie. Den Abend verbringen sie mit Vorliebe im Vereinshaus, wo immer wieder Geschichten vom großen Anglerglück erzählt werden.

Ein Film von Rosa Maria Plattner.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.