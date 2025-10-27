Ingeringsee

Quelle: Wega Film

Versteckt in den Seckauer Alpen liegt der Ingeringsee. Er ist umgeben von dichten, urigen Wäldern. Der See birgt seit jeher ein schauriges Geheimnis, das Jung und Alt auch heute noch beschäftigt - die Sage vom Lindwurm, der für die Bewohner und deren Vieh eine Bedrohung darstellte. Von der Sage des Lindwurms, seiner Vertreibung und Tötung zeugt heute noch das Stadtwappen von Knittelfeld. Die Psychologin Monika Brunner-Mölzer beschäftigt sich mit der Sage und hat dazu eine etwas andere Geschichte entwickelt, die sie mit Kindern diskutiert.



Der Leopoldsteiner See bei Eisenerz zählt zu den Wasserschongebieten. Er ist ein Schutzgebiet für Fische und Wasservögel. Vinzenz Härtel, der Musiker, holt sich hier Inspiration für seine Kompositionen wie z.B."Bergwetter".