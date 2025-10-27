Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Seenland Österreich
  4. Die verwunschenen Seen der Steiermark - "Seenland Österreich"
Das Bild zeigt eine idyllische Szenerie im Seenland Österreich, insbesondere im Siebenseengebiet der Steiermark. Im Vordergrund fließt ein kleines, klares Gewässer, das über glatte Steine und zwischen grünen Grasbüscheln hinabplätschert. Rund um das Wasser wachsen zahlreiche hohe Bäume mit frischem, grünem Laub. Die Vegetation ist üppig und vielfältig. Im Hintergrund erheben sich majestätische Berggipfel, die teilweise mit Schnee bedeckt sind und von Nebel umhüllt werden, was auf wechselhaftes Wetter hindeutet. Die Wasseroberfläche spiegelt die Umgebung wider und schafft so eine harmonische Verbindung zwischen den verschiedenen Elementen der Natur. Insgesamt vermittelt das Bild eine ruhige und friedliche Atmosphäre, die typisch ist für die Landschaften in der Steiermark.

Dokumentation

Die verwunschenen Seen der Steiermark - aus der Reihe "Seenland Österreich"

Die Steiermark - ein Land vieler Seen. Einige sind geheimnisumwittert, unheimlich, seltsam türkis gefärbt, andere sind künstlich angelegt und trotzdem bei Ballonfahrern und Triathleten beliebt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.10.2025
21:05 - 22:00 Uhr

Ob Ballonfahren am Stubenbergsee, Reiten am Grundlsee, Wandern um den Grünen See oder Unheimliches am Ingeringsee, diese Dokumentation gibt Einblick in die Vielfalt der Steirischen Seen. Die verwunschenen Seen der Steiermark verwundern, beleben und inspirieren.

Das Bild zeigt eine malerische Landschaft in der Steiermark, Österreich. Im Vordergrund ist ein Wasseroberfläche zu sehen, die die Umgebung wie einen Spiegel reflektiert. In der Mitte des Bildes schwebt ein bunter Heißluftballon mit rot-gelben und grünen Streifen über dem Wasser. Um den Ballon herum sind Bäume und Hügel zu erkennen, die mit frischem Grün bedeckt sind und die sanften Konturen der Landschaft betonen. An einem Ufer des Sees sind mehrere kleine Boote zu sehen, die am Steg festgemacht sind. Am anderen Ufer erkennt man einen Park mit Wegen, Bäumen und Wiesen, sowie ein großes, festlich gestreiftes Zelt, das auf eine Veranstaltung hindeutet. Die gesamte Szene strahlt Ruhe und die natürliche Schönheit der Region aus, die bekannt ist für ihre vielfältigen Landschaften und zahlreiche Seen.
Ballonfahrt, Stubenbergsee
Quelle: Wega Film

Im Herzen der Steiermark liegt der künstlich angelegte Stubenbergsee. Das Klima am See ist ideal für den Apfelanbau von Helga und Hannes Höfler. Von ihnen erfahren wir, was eine Königsblüte ist. Ballonunternehmer Andreas Flaggl geht beinahe täglich in die Luft - und das professionell.

Der Ballonspezialist schätzt die ideale Thermik am Stubenbergsee. Und die Triathleten Katharina Leidenfrost und Gerald Langmann lieben den Nervenkitzel beim jährlichen Triathlon-Wettbewerb am See.

Das Bild zeigt den Grünen See in der Steiermark, Österreich. Im Vordergrund ist ein ruhiger, klarer See mit grünem Wasser zu sehen, das von der Sonneneinstrahlung funkelt. Am Ufer wachsen grüne Pflanzen und einige Steine sind sichtbar. Es gibt einen schmalen, gewundenen Pfad, der entlang des Ufers verläuft und in die bewaldete Umgebung führt. Rechts und links des Sees sind hohe Nadelbäume, die eine dichte Waldlandschaft bilden. Im Hintergrund erheben sich sanfte Berge, die teilweise von Bäumen bewachsen sind. Die gesamte Landschaft vermittelt ein Gefühl von Ruhe und natürlicher Schönheit.
Grünsee
Quelle: Wega Film

Das Siebenseengebiet am Hochschwab ist bekannt für reinstes Wasser, das die Millionenstadt Wien über Aquädukte und Rohrleitungen mit Trinkwasser versorgt.

Viele Mythen ranken sich um den türkisfarbenen Grünen See und sein zeitweiliges Verschwinden. Nach wochenlangen Regenfällen kann die Wasseroberfläche sehr schnell ansteigen, sodass oft Bänke und Steige unter Wasser sind.

Das Bild zeigt einen ruhigen Gebirgssee in der Steiermark, Österreich, umgeben von hohen, bewaldeten Bergen. Die Wasseroberfläche des Sees ist glitzernd und hat eine blau-grüne Farbe. In der Mitte des Bildes fährt ein Solarschiff, das eine lange, flache Form hat. Das Schiff hat eine transparente Überdachung und scheint mit Passagieren besetzt zu sein. Im Hintergrund sind steile Felsen und dichte Wälder zu sehen, die dem Bild eine natürliche und malerische Kulisse verleihen. Der Himmel ist klar und blau, was eine friedliche Atmosphäre schafft.
Solarschiffe am Altausseer See
Quelle: Wega Film

Ganz anders der Altausseer See. Für Kapitän Klaus Trummer gibt es nichts Vergleichbares zum nachhaltigen Antrieb des Solarschiffs, das er täglich über den See lenkt.

Cynthia Laszarevic leitet ein Gestüt am Grundlsee. Ihre Pferde und auch die Reiterinnen freuen sich über eine Abkühlung am Seeufer. Der Spaß am Toben im Wasser sorgt für gute Laune.

Das Bild zeigt eine natürliche Landschaft in der Steiermark, Österreich. Im Vordergrund ist ein kleiner, ruhiger Gebirgssee, der von dichtem, üppigem Nadelwald umgeben ist. Der See spiegelt die Umgebung wider und strahlt eine friedliche Atmosphäre aus. Links und rechts des Wassers sind grüne Wiesen und kleine Wasserläufe sichtbar, die sich durch die Landschaft schlängeln. Im Hintergrund erheben sich sanfte Hügel und Berge, die teilweise mit Bäumen bewachsen sind. Die Lichtverhältnisse sind hell, was einen klaren Himmel und eine friedliche, einladende Umgebung vermittelt.
Ingeringsee
Quelle: Wega Film

Versteckt in den Seckauer Alpen liegt der Ingeringsee. Er ist umgeben von dichten, urigen Wäldern. Der See birgt seit jeher ein schauriges Geheimnis, das Jung und Alt auch heute noch beschäftigt - die Sage vom Lindwurm, der für die Bewohner und deren Vieh eine Bedrohung darstellte. Von der Sage des Lindwurms, seiner Vertreibung und Tötung zeugt heute noch das Stadtwappen von Knittelfeld. Die Psychologin Monika Brunner-Mölzer beschäftigt sich mit der Sage und hat dazu eine etwas andere Geschichte entwickelt, die sie mit Kindern diskutiert.

Der Leopoldsteiner See bei Eisenerz zählt zu den Wasserschongebieten. Er ist ein Schutzgebiet für Fische und Wasservögel. Vinzenz Härtel, der Musiker, holt sich hier Inspiration für seine Kompositionen wie z.B."Bergwetter".

Ein Film von Rosa Maria Plattner.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.