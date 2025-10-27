Dokumentation
Die verwunschenen Seen der Steiermark - aus der Reihe "Seenland Österreich"
Die Steiermark - ein Land vieler Seen. Einige sind geheimnisumwittert, unheimlich, seltsam türkis gefärbt, andere sind künstlich angelegt und trotzdem bei Ballonfahrern und Triathleten beliebt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 27.10.2025
- 21:05 - 22:00 Uhr
Ob Ballonfahren am Stubenbergsee, Reiten am Grundlsee, Wandern um den Grünen See oder Unheimliches am Ingeringsee, diese Dokumentation gibt Einblick in die Vielfalt der Steirischen Seen. Die verwunschenen Seen der Steiermark verwundern, beleben und inspirieren.
Im Herzen der Steiermark liegt der künstlich angelegte Stubenbergsee. Das Klima am See ist ideal für den Apfelanbau von Helga und Hannes Höfler. Von ihnen erfahren wir, was eine Königsblüte ist. Ballonunternehmer Andreas Flaggl geht beinahe täglich in die Luft - und das professionell.
Der Ballonspezialist schätzt die ideale Thermik am Stubenbergsee. Und die Triathleten Katharina Leidenfrost und Gerald Langmann lieben den Nervenkitzel beim jährlichen Triathlon-Wettbewerb am See.
Das Siebenseengebiet am Hochschwab ist bekannt für reinstes Wasser, das die Millionenstadt Wien über Aquädukte und Rohrleitungen mit Trinkwasser versorgt.
Viele Mythen ranken sich um den türkisfarbenen Grünen See und sein zeitweiliges Verschwinden. Nach wochenlangen Regenfällen kann die Wasseroberfläche sehr schnell ansteigen, sodass oft Bänke und Steige unter Wasser sind.
Ganz anders der Altausseer See. Für Kapitän Klaus Trummer gibt es nichts Vergleichbares zum nachhaltigen Antrieb des Solarschiffs, das er täglich über den See lenkt.
Cynthia Laszarevic leitet ein Gestüt am Grundlsee. Ihre Pferde und auch die Reiterinnen freuen sich über eine Abkühlung am Seeufer. Der Spaß am Toben im Wasser sorgt für gute Laune.
Versteckt in den Seckauer Alpen liegt der Ingeringsee. Er ist umgeben von dichten, urigen Wäldern. Der See birgt seit jeher ein schauriges Geheimnis, das Jung und Alt auch heute noch beschäftigt - die Sage vom Lindwurm, der für die Bewohner und deren Vieh eine Bedrohung darstellte. Von der Sage des Lindwurms, seiner Vertreibung und Tötung zeugt heute noch das Stadtwappen von Knittelfeld. Die Psychologin Monika Brunner-Mölzer beschäftigt sich mit der Sage und hat dazu eine etwas andere Geschichte entwickelt, die sie mit Kindern diskutiert.
Der Leopoldsteiner See bei Eisenerz zählt zu den Wasserschongebieten. Er ist ein Schutzgebiet für Fische und Wasservögel. Vinzenz Härtel, der Musiker, holt sich hier Inspiration für seine Kompositionen wie z.B."Bergwetter".
Ein Film von Rosa Maria Plattner.