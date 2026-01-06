Schweizer Hundegeschichten (2)

Der Bernhardiner, ein treuherziger Blick und ein Fässchen um den Hals. Wer kennt ihn nicht, der Nationalhund aus der Schweiz. Bernhardiner, der Schweizer Nationalhund hat vor allem seine Bekanntheit dem berühmten Barry I, zu verdanken, der in seinem Hundeleben 40 Menschenleben gerettet hat. Daher ist es auch heute noch in den Köpfen der Schweizer, dass er als Lawinenhund unzählige Menschenleben rettet. Doch dies ist schon lange nicht mehr so. Der heutige Bernhardiner ist viel zu gross und zu schwer für die Lawinensuchhunde. Daher hat er eine neue Aufgabe bekommen, nämlich als Sozialhund.