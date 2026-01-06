Hauptnavigation

Dokumentation

Schweizer Hundegeschichten (2)

Der Bernhardiner vom Grossen Sankt Bernhard – weit mehr als ein Mythos

Schweizer Hundegeschichten - Appenzeller

Schweizer Hundegeschichten

Die zweiteilige Dokumentationsreihe «Schweizer Hundegeschichten» erzählt von der Jahrtausende alten, tiefen Verbundenheit und der bedingungslosen Liebe zwischen Hund und Mensch.

Porträtiert werden besonders bemerkenswerte Hunde und ihre Menschen. Hunde, die fernab vom lauten Menschentrubel für Seelenheil und Sicherheit sorgen.

Der Bernhardiner, ein treuherziger Blick und ein Fässchen um den Hals. Wer kennt ihn nicht, der Nationalhund aus der Schweiz. Bernhardiner, der Schweizer Nationalhund hat vor allem seine Bekanntheit dem berühmten Barry I, zu verdanken, der in seinem Hundeleben 40 Menschenleben gerettet hat. Daher ist es auch heute noch in den Köpfen der Schweizer, dass er als Lawinenhund unzählige Menschenleben rettet. Doch dies ist schon lange nicht mehr so. Der heutige Bernhardiner ist viel zu gross und zu schwer für die Lawinensuchhunde. Daher hat er eine neue Aufgabe bekommen, nämlich als Sozialhund.

Die neue «DOK»-Serie portraitiert folgende Bernhardinerhundebesitzer: Die Heilpädagogin Claudia Müller mit den Bernhardinerhunden Alba & Halix und dem Wolfshund Tarek. Toni Britschgi der Gastronom mit Emma, Sofie und Bubbel, die ihn auf seinem Gasthof tatkräftig unterstützen.

Claudia Müller lebt mit ihren zwei Bernhardinerhunden, Alba, Halix und ihrem Wolfshund Tarek in einem kleinen Dorf namens «Fang» im Kanton Wallis.  Claudia ist ausgebildete Heilpädagogin und hat sich in Richtung «tiergeschützte Interventionen» spezialisiert. Sie führt mit Ihrer Bernhardinerhündin verschiedene Sozialeinsätze in verschiedenen Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Spital Brig durch.

Toni Britschgi lebt mit seinen drei Bernhardinerhunden, Emma, Sofie und Bubbel in St. Antönien. Diese Gemeinde befindet sich auf 1450 Metern über Meer im Kanton Graubünden.  In der unberührten Natur befindet sich der Michelshof. Dieses Berggasthaus ist die Existenz, welche er mit seiner Frau Käthi aufgebaut haben. Seit dem Tod seiner Frau Käthi führt er den Berggasthof Michelshof ganz alleine.

