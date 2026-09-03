Schlösser und Burgen der Schweiz (2/4): Schloss Laufen, Kyburg, Habsburg

Das Schloss Laufen am einzigartigen Rheinfall: 52 Kubikmeter Wasser stürzen pro Sekunde in die Tiefe. Ein Spektakel für jährlich eineinhalb Millionen Touristen aus der ganzen Welt, aber auch für den Schlosswart Max Maurer. Der ehemalige Rheinschiffmatrose rückt jeglichem Dreck zu Leibe und meistert auch logistische Hürden für das treppengeplagte Personal im Schloss. Auch Jean Pierre Linder ist mit dem Rheinfall verbunden. Er ist im Schloss Laufen aufgewachsen und ist bereits im Hof Dreirad gefahren, als die ersten Touristen kamen. Er ist zwar pensioniert, aber er arbeitet auch heute noch mit Leidenschaft im Souvenirshop.