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Ein Küstengebiet in Capri

Dokumentation

Von Rom nach Capri

In dieser Ausgabe geht es in eines der Lieblingsurlaubsländer der Österreicher: nach Italien - und hier führen ja bekanntlich alle Wege nach Rom.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
15:05 - 15:30 Uhr

Dieser traditionellen Redewendung folgen jedes Jahr fünf bis sechs Millionen Touristen in die "Ewige Stadt". Aber wohin in Rom?

Die Liste der interessanten Sehenswürdigkeiten ist unglaublich lang und schon die Altstadt gliedert sich in 22 Rioni. Also lässt man sich am besten von einer Attraktion zur nächsten treiben, solange es Wetter und eigene Konstitution erlauben.

Eine Reise, die ewig dauern dürfte

Hat man die Hauptstadt mit dem fernen Ziel Capri verlassen, stellen sich auf der Reise schon bald unzählige Hindernisse in den Weg. An jeder Ecke möchte man Halt machen. Hier den frischen Büffelmozzarella kosten, dort im Kloster ein paar Minuten in Gedanken mit dem Heiligen Thomas von Aquin verweilen und im nächsten Fischerdorf mit der Sonne genussvoll untergehen. Das Ziel ist Capri (Bild oben) und die amalfitanische Küste, und man wünscht sich, dass die Reise dorthin ewig dauert.

Ein Film von Thomas Knoglinger.

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