Dokumentation
Tessin
Dieses Mal geht es zu unserem westlichen Nachbarn in die Schweiz. Und zwar in den Kanton Tessin, der den größten Teil der italienisch-sprachigen Schweiz ausmacht.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.08.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
Es geht zu den schönsten Plätzen im Süden des Landes: zum Lago Maggiore, mit seinen Palmenhainen, blühenden Gärten und den italienisch anmutenden Städten Locarno und Ascona.
Das mondäne Lugano lockt mit den meisten Delikatessenläden der Region, und die wildromantischen Gebirgstäler begeistern durch ihre tiefen Schluchten und Jahrhunderte alten Häuser aus Stein. Reisezeit verführt die Zuseher in eine der schönsten Regionen der Schweiz.
Ein Film von Claudia Pöchlauer.