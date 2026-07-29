Reisezeit - Traumhafte Ziele: Piemont

Turin bei Nacht

Quelle: ORF

Doch auch abseits des kulinarischen Schwerpunkts stellt die Region ihre Reize zur Schau: Die Hauptstadt Turin erstrahlt trotz ihres Status als Industriemetropole noch immer in barocker Pracht. Hier studieren wir die Kunst der Kaffeezubereitung in den prächtigen Kaffeehäusern der Stadt und besuchen den Dom, in dem eine Kopie des Grabtuchs von Turin ausgestellt ist. Schließlich führt uns unsere Reise zum Lago Maggiore, den sich Italien mit der Schweiz teilt. Hier florieren Schifffahrt und Fischerei. Das Piemont präsentiert sich also als Gesamtkunstwerk für alle Sinne.