Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Reisezeit - Traumhafte Ziele
  4. Reisezeit - Traumhafte Ziele: Piemont
Das Bild zeigt eine malerische Weinlandschaft im Piemont, Italien. Im Vordergrund verlaufen mehrere Reihen von Weinreben, die herbstlich gefärbt sind, mit gelben und grünen Blättern. Die Reben sind in einem sanften, geschwungenen Muster angelegt, das die Linien des Hügels nachzeichnet. Im Hintergrund ist ein großes, historisches Gebäude zu sehen, das mit seiner eleganten Architektur und mehreren Fenstern auffällt. Es scheint sich um ein Weingut oder ein landwirtschaftliches Anwesen zu handeln. Hinter diesem Gebäude sind noch weitere sanfte Hügel zu erkennen, die die Landschaft umgeben. Einige Baukräne deuten darauf hin, dass in der Nähe Bauarbeiten stattfinden. Die gesamte Szene vermittelt eine ruhige, ländliche Atmosphäre, die von den sanften Farben und der natürlichen Schönheit der Umgebung geprägt ist. Die Sicht ist leicht dunstig, was dem Bild einen sanften, träumerischen Effekt verleiht.

Dokumentation

Reisezeit - Traumhafte Ziele: Piemont

Im Piemont, der Region "am Fuße des Berges", ist im Oktober besonders viel los. Auslöser dafür ist die Trüffelmesse der Stadt Alba, der kulinarische Höhepunkt für alle Feinschmecker Italiens.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.08.2026
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

Sendelogo mit Typical

Reisezeit - Traumhafte Ziele

Die Trüffel nimmt im Piemont tatsächlich einen enormen Stellenwert ein: Wir wohnen Trüffelsuchern bei ihrer Arbeit im Wald bei und sprechen mit Trüffelhändlern, die ihre Ware sogar mit Edelsteinen vergleichen. Auch für Weinliebhaber hat das Piemont viel zu bieten, wie der Ort Barolo unter Beweis stellt.

Turin bei Nacht
Turin bei Nacht
Quelle: ORF

Doch auch abseits des kulinarischen Schwerpunkts stellt die Region ihre Reize zur Schau: Die Hauptstadt Turin erstrahlt trotz ihres Status als Industriemetropole noch immer in barocker Pracht. Hier studieren wir die Kunst der Kaffeezubereitung in den prächtigen Kaffeehäusern der Stadt und besuchen den Dom, in dem eine Kopie des Grabtuchs von Turin ausgestellt ist. Schließlich führt uns unsere Reise zum Lago Maggiore, den sich Italien mit der Schweiz teilt. Hier florieren Schifffahrt und Fischerei. Das Piemont präsentiert sich also als Gesamtkunstwerk für alle Sinne.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.