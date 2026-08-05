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Vor strahlend blauem Himmel der Arc de Triomphe von Montpellier in Frankreich.

Dokumentation

Reisezeit - Traumhafte Ziele - Languedoc-Roussillon

In den Süden Frankreichs - in die Region Languedoc-Roussillon - führt diese filmische Reise. Montpellier ist Hauptort der Region und wird heutzutage als "Boomtown" bezeichnet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.09.2026
15:20 - 15:45 Uhr

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Sendelogo mit Typical

Reisezeit - Traumhafte Ziele

Doch schon im 13. Jahrhundert war Montpellier (Bild oben) eine wichtige Handelsstadt.

Ein Dorf am Wasser gelegen
Castelnaudary
Quelle: Adobe Stock

Mitten im "Land der Katharer" thront die Abtei von Fontfroide wie ein Fels in der Brandung. Die Ländereien der Zisterzienserabtei umfassten im 13. Jahrhundert 30000 Hektar, und der mächtige Bau war eine der wichtigsten Bastionen im Kampf gegen die Katharer. Aus dem Wort Katharer entstand später die Bezeichnung "Ketzer".

Carcassonne, einst wichtiger Stützpunkt der Katharer, liegt am Fuße der Montagne Noir, dort wo die Aude Richtung Mittelmeer fließt. Die wunderschön erhaltene mittelalterliche Stadt darf man auf keinen Fall verpassen.

Eines der reizvollsten Dörfer im Languedoc entstand im 11. Jahrhundert rund um das Kloster Gellone: St. Guilhem le Desert. Hier kann man den Duft des Südens förmlich riechen.

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