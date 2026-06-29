Dokumentation
Reisezeit - Griechenland
Auf "Poseidons Dreizack" wie die griechische Halbinsel Chalkidiki gerne genannt wird, führt diese Reise vor allem zu historischen Stätten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.08.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
In der Region Makedonien im Landesinneren besuchen wir die Hügelgräber von Vergina; eine der Grabkammern konnte König Philipp II. von Makedonien, dem Vater Alexander des Großen, zugeordnet werden.
Weiter geht es zu den Tropfsteinhöhlen von Petralona, in der über 1 Million Jahre alte menschliche Überreste gefunden wurden. Pflichtprogramm in der Region Chalkidiki ist auch Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Zahlreiche kleine Handwerksbetriebe wie Glaser, Tischler und Schneider wetteifern hier um die Gunst der Kunden.