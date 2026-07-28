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Geschäftshaus mit Fassade aus scheinbar schwebenden Steinplatten, die an Drahtseilen befestigt sind

Dokumentation

Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Graubünden

"Zimmer Frei" widmet sich der Geschichte und Entwicklung von Architektur im Tourismusumfeld - dieses Mal geht es ins schweizerische Graubünden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.08.2026
10:30 - 11:15 Uhr

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Reisedoku

Reise

"Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist?" In den letzten Jahren ist in vielen Regionen ein eigener, neuer Baustil von Feriendomizilen entstanden, der kultiviert und weiterentwickelt wird. Tradition und Moderne werden dabei häufig kombiniert und stehen im Dialog zueinander.

Blick aus einem Hotelzimmer mit frisch bezogenem Bett auf ein Ortspanorama
Vals - Aussicht aus dem Hotel
Quelle: ORF/WDW Film/Heribert Senegacnik

Martin Traxl präsentiert eine vielfältige und produktive Entwicklung mit ausgewählten Projekten, die sich alle in das jeweilige Landschaftsbild und gewachsene Strukturen einfügen. Diesmal besucht er sehr unterschiedliche Bauten und Projekte im größten Schweizer Kanton: Graubünden. Im Bild oben das Truffer Haus in Vals.

Zu Wort kommen neben den Bauherr:innen und Architekt:innen auch Expert:innen, die über die Wechselwirkung von Architektur und Tourismus in Graubünden, den Wandel in der baulichen Gestaltung, sowie auch die gesellschaftlichen Aspekte der Baukultur sprechen.

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