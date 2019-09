Wörthersee - Bühne für Tier und Mensch

Wels

Quelle: ORF/Power Of Earth

Kaum jemand weiß, dass es hier eine Fischart gibt, die wie Lachse Stromschnellen überwinden kann - die sogenannte Mairenke: 50.000 Fische pro Tag schwimmen zum Laichen gegen den Strom aus dem Wörthersee in seine sauerstoffreichen Zuflüsse wie den Reifnitzbach, den wichtigsten Zufluss. Neben den Mairenken ist der Wörthersee auch mit Hechten und Barschen dicht besiedelt.



Der Gigant des Gewässers ist aber der Wels, in den Tiefen gibt es bis zu 100 Jahre alte Exemplare mit Rekordgrößen von mehr als zwei Metern und 300 Kilogramm.



Am Wörthersee ist auch eine der größten Populationen des Haubentauchers in Österreich zu finden. Obwohl scheu und kein Kulturfolger des Menschen, leben fast 200 dieser Vögel am See.