Wo die Zitronen blüh´n - Eine süßsaure Reise von den Alpen bis Sizilien

Frische Zitronenspalten für Zitronenmarmelade

Quelle: ORF/Gernot Stadler Filmproduktion

Die Zitrone jedenfalls fand ihren Weg nach Norden, wo sie in großen Terracotta-Gefäßen die Renaissancegärten der Toskana bis heute schmückt. Wir besuchen die Familie Tintori, die seit drei Generationen seltene Zitronenarten züchtet und veredelt. Hier, in der Nähe von Florenz, hat auch der Kärntner Gärntner Michael Ceron seine Liebe zu Zitrusfrüchten entdeckt. Eine Leidenschaft, die ihn nie wieder losgelassen hat. Am Faaker See in Kärnten hat er über Jahre den größten Zitrusgarten nördlich der Alpen angelegt, der mittlerweile in ganz Europa bekannt ist.



Der Film "Wo die Zitronen blüh'n" ist eine Kulturgeschichte der gelbgrünen Frucht, die uns in hunderten verschiedenen Formen begegnet, eine filmische Reise zu den schönsten Orten, an denen seit Jahrhunderten Zitronen kultiviert werden - von den Alpen bis Sizilien.