Dokumentation
Wo die Zitronen blüh’n – Eine süßsaure Reise von den Alpen bis Sizilien
Zitrusfrüchte sind in allen Erdteilen bekannt. Sie werden zu Saft verarbeitet oder roh gegessen und sind vor allem wegen ihres hohen Vitamin C-Gehalts beliebt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.02.2027
Hunderte verschiedene Formen von Zitrusfrüchten gibt es, sie gehören zu den ältesten Kulturpflanzen. Die Araber brachten sie schon vor 1000 Jahren nach Sizilien, mit Goethe fanden sie Eingang in die Literatur und die Medici kultivierten sie in ihren toskanischen Gärten.
In den Supermärkten leuchten sie meist gelb aus den Regalen, obwohl sie eigentlich grün sind, und nur die wenigsten Konsumenten sind sich der vielfältigen Möglichkeiten ihrer Nutzung bewusst. Zitrusfrüchte gehören zu den ältesten Kulturpflanzen und sind in allen Erdteilen bekannt. Die Araber brachten sie schon vor 1000 Jahren nach Sizilien, mit Goethe fanden sie Eingang in die Literatur und die Medici kultivierten sie in ihren toskanischen Gärten. Selbst im südlichen Österreich hat sich ein Gärtner der Züchtung von hunderten Sorten verschrieben. Vermehrt halten diese Früchte nun auch Einzug in die Spitzengastronomie. Die Dokumentation von Björn Kölz und Gernot Stadler nimmt den Zuseher mit zu großartigen Landschaften und ihrer reichen Geschichte - von den Alpen in die Toskana bis nach Sizilien mit ihren außer-gewöhnlichen Menschen, die alle eines verbindet: ihre Leidenschaft für Zitrusfrüchte.
Auf dem herrschaftlichen Landgut Villa Aranjaya auf Sizilien kultiviert die Familie Freyberg seit 800 Jahren Zitronen. Rudolf von Freyberg führt uns durch die alten Zitronenhaine am Fuße des Ätna, dessen Asche der beste Dünger für die köstlichen Südfrüchte ist. Weiter führt die filmische Reise in den Südwesten von Italiens größter Insel, wo im antiken Garten von Kolymbetra zwischen den mächtigen Ruinen griechischer Tempel Zitronen- und Orangenbäume ihren Duft verströmen.
Auf der Zitronenplantage Limoneto bei Syrakus weiht uns Signora Adelina Norcia ein in die Kunst der Verarbeitung der Zitrone zu traditionellen kulinarischen Köstlichkeiten der Insel, unter anderem in die Zubereitung einer Limoneta und einer Granita.
Zurück an der Ostküste begeben wir uns auf die Spuren Goethes, der nicht nur schwärmerisch von den sizilianischen Zitronen berichtet hat.
Auch der Anblick der antiken Stätten von Taormina mit dem rauchenden Vulkan Ätna hat den Dichter inspiriert: "Setzt man sich nun dahin, wo ehemals die obersten Zuschauer saßen, so muss man gestehen, dass wohl nie ein Publikum im Theater solche Gegenstände vor sich gehabt. Nun sieht man an dem ganzen langen Gebirgsrücken des Ätna hin, links das Meerufer bis nach Catania, ja Syrakus; dann schließt der ungeheure, dampfende Feuerberg das weite, breite Bild, aber nicht schrecklich, denn die mildernde Atmosphäre zeigt ihn entfernter und sanfter, als er ist."
Die Zitrone jedenfalls fand ihren Weg nach Norden, wo sie in großen Terracotta-Gefäßen die Renaissancegärten der Toskana bis heute schmückt. Wir besuchen die Familie Tintori, die seit drei Generationen seltene Zitronenarten züchtet und veredelt. Hier, in der Nähe von Florenz, hat auch der Kärntner Gärntner Michael Ceron seine Liebe zu Zitrusfrüchten entdeckt. Eine Leidenschaft, die ihn nie wieder losgelassen hat. Am Faaker See in Kärnten hat er über Jahre den größten Zitrusgarten nördlich der Alpen angelegt, der mittlerweile in ganz Europa bekannt ist.
Der Film "Wo die Zitronen blüh'n" ist eine Kulturgeschichte der gelbgrünen Frucht, die uns in hunderten verschiedenen Formen begegnet, eine filmische Reise zu den schönsten Orten, an denen seit Jahrhunderten Zitronen kultiviert werden - von den Alpen bis Sizilien.
Helmut Zechner - Mr. Heyn - aus der Klagenfurter Buchhandlung Heyn hat für uns ein Zitronen-Menü zusammengestellt, hier ein Überblick:
Vorspeisenduett:
"Im Ofen gebackener Ricotta mit Zwiebeln und Rosmarin" und "Rohe Zucchinibänder in Zitronen-Oregano-Dressing"
Bei beiden klassischen Vorspeisen aus Sizilien braucht man außer der im Titel genannten Zutaten nur Salz, Pfeffer und Olivenöl
Zwischengericht:
"Zitronen-Orangen-Salat mit Petersilie"
Auch hier nur Salz, Pfeffer und Olivenöl dazu
Pasta:
"Hausgemachte Ravioli mit Ricotta-Zitronenfüllung
Klassischer Nudelteig, Füllung aus geriebenen Zitronenschalen, Ricotta, Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss
Hauptgang:
"Zitronenhuhn mit Ofenkartoffeln"
Huhn mit Zitrone, Estragon und Thymian stopfen und zwischen halbierten Knoblauchknollen im Ofen im Ganzen braten
Dessert:
Tarte au citron - eigentlich ein französischer Klassiker