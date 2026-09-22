Wo die Zitronen blüh´n - Eine süßsaure Reise von den Alpen bis Sizilien

Alter Zitronenhain bei Siracusa

Quelle: ORF/Gernot Stadler Filmproduktion

In den Supermärkten leuchten sie meist gelb aus den Regalen, obwohl sie eigentlich grün sind, und nur die wenigsten Konsumenten sind sich der vielfältigen Möglichkeiten ihrer Nutzung bewusst. Zitrusfrüchte gehören zu den ältesten Kulturpflanzen und sind in allen Erdteilen bekannt. Die Araber brachten sie schon vor 1000 Jahren nach Sizilien, mit Goethe fanden sie Eingang in die Literatur und die Medici kultivierten sie in ihren toskanischen Gärten. Selbst im südlichen Österreich hat sich ein Gärtner der Züchtung von hunderten Sorten verschrieben. Vermehrt halten diese Früchte nun auch Einzug in die Spitzengastronomie. Die Dokumentation von Björn Kölz und Gernot Stadler nimmt den Zuseher mit zu großartigen Landschaften und ihrer reichen Geschichte - von den Alpen in die Toskana bis nach Sizilien mit ihren außer-gewöhnlichen Menschen, die alle eines verbindet: ihre Leidenschaft für Zitrusfrüchte.