Winterreise zum Polarkreis

Kindergärtnerin Kaia Aarstrand und ihr Mann Bjørnar, Techniker bei der Gemeinde, leben mit ihren vier Jungen in Aursletta, weit drinnen am Vistenfjord, abseits der Zivilisation. Bjørnar ist dort auf dem Hof seiner Eltern groß geworden. Für eine Ausbildung zog er in die Großstadt, die er aber schnell wieder verließ. In der Natur fühlt er sich zu Hause. Abseits der Zivilisation, umgeben nur von Wasser, Wind und Tieren. So sollen auch die Kinder groß werden, wünschen sich Bjørnar und seine Frau.