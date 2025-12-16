Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine winterliche Landschaft im Alpbachtal. Im Vordergrund sind ein verschneiter Pfad und eine Ansammlung von Schneeverwehungen zu sehen. Auf diesem Pfad gehen eine Frau und zwei Kinder. Die Frau trägt einen langen roten Mantel und eine graue Mütze. Die Kinder sind in dicke Winterjacken gekleidet, einer trägt eine blaue Mütze und der andere hat eine Jacke in Rot und Blau an. Sie bewegen sich, während es um sie herum von schneebedeckten Bäumen umgeben ist. Der Hintergrund ist ruhige und von einem sanften Schneefall geprägt, der die gesamte Szene einhüllt. Die Umgebung wirkt friedlich und winterlich, was die winterliche Atmosphäre der Region unterstreicht.

Dokumentation

Winterreise durchs Alpbachtal

Das Alpbachtal, überzogen mit einer dicken Schneedecke, ist der perfekte Rahmen für die winterliche Stimmung der Tiroler Bergidylle.

17.01.2026
11:30 - 12:15 Uhr

Nicht nur die Landschaft ist durch besondere Bilder festgehalten, auch die einzigartigen Persönlichkeiten, die das Alpbachtal als ihre Heimat schätzen, erzählen von ihren Passionen und dem Leben inmitten der Natur.

Auf dem Bild sitzen zwei Personen, ein Mann und eine Frau, eng beieinander auf einer Bank. Der Mann hat kurzes, graues Haar und trägt einen blauen Pullover, während die Frau dunkelbraunes Haar hat, das zu lockeren Wellen fällt. Sie trägt einen grünen Pullover mit bunten Mustern und einen roten Schal. Beide lächeln freundlich. Im Hintergrund sind Holzfenster zu sehen, hinter denen Vorhänge mit einem floralen Muster hängen. Ein Holzstapel ist vor ihnen aufgeschichtet. Auf einer horizontalen Ablage hinter ihnen befinden sich einige weihnachtliche Dekorationen, darunter Sterne aus Stroh, ein kleiner Gnom und Geschenke. Die Szene vermittelt eine gemütliche, winterliche Atmosphäre, die zu der geografischen Umgebung des Alpbachtals passt, in dem die winterlichen Landschaften und die Kultur thematisiert werden.
Gertrude Messner und ihr Ehemann.
Quelle: EPO-Film

Claudia Barnes erinnert sich an das Leben ihrer Großmutter Berta Margreiter, einer Schriftstellerin, die ihre Gedanken und die Liebe zur Heimat mit Hilfe ihres Dialekts lyrisch verpackte. Die malerische Region regt kreatives Schaffen und Poesie an und auch das handwerkliche Arbeiten wird besonders geschätzt. Georg Leitner schafft als Federkielsticker in seiner Werkstatt jeden Tag einzigartige Kunstwerke. Der Schindlmacher Hans Hausberger deckt die Dächer und Fassaden der heimischen Hütten.

Die Bergbäuerin und Kräuterkundige Gertrude Messner teilt ihre Gedanken über den stillen Winter und die Nutzung der nährstoffreichen Winterpflanzen als Medizin - ganz nach dem Motto "Zurück zur Einfachheit". Mit den Bewohner:innen im Fokus betten sich die Geschichten inmitten des weißen Alpbachtal ein und zeigen den Winter von seiner ruhigen Seite. Bei Kutschenfahrten, Skitouren oder beim Rodeln lässt die Produktion unterschiedliche Orte der Region entdecken, ganz abseits der touristischen Pfade.

Ein Film von Stefan Pichl.

