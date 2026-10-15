Winter in Zermatt – Zahnradbahn Richtung Matterhorn

Mitte des 19. Jahrhunderts lösten Engländer einen Run auf die Alpen aus, Erstbesteigungen waren in Mode gekommen. Edward Whymper war am 14. Juli 1865 der erste Mensch auf dem Matterhorn.

Das war eine Sensation, die Zermatt weltberühmt machte. Seit 1898 fährt von Zermatt eine Zahnradbahn auf den mehr als 3000 Meter hohen Gornergrat. Dort offenbart sich ein atemberaubender Blick auf die größte Touristenattraktion der Schweiz – das Matterhorn. Ohne Gornergratbahn wäre die Entwicklung Zermatts vom Kuhdorf zum internationalen Alpen-Hotspot nicht möglich gewesen.

Eine einzigartige Bahnfahrt durch die hochalpine Bergwelt im Sommer und Winter - mit Murmeltieren und Steinböcken in ihrem natürlichen Lebensraum.