Dokumentation
Wiens belebte Innenhöfe
Wien ist berühmt für seine imposanten Fassaden, doch auch hinter ihnen liegt viel Magie.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.10.2026
- 11:55 - 12:20 Uhr
Der Film führt uns durch versteckte Innenhöfe, Durchhäuser und Pawlatschen, die selbst viele Wiener:innen nicht kennen.
Mitten in der Stadt – und doch eine Welt für sich. Hinter unscheinbaren Fassaden verbergen sich grüne Oasen, lebendiges Handwerk, gelebte Nachbarschaft und viel Gemütlichkeit. Ein Streifzug durch die versteckten Höfe und Durchhäuser, die Teil der Wiener Seele sind.
Ein Film von Florian Riedelsperger und Stefan Wolner.