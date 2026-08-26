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  4. Wiens belebte Innenhöfe
Das Bild zeigt einen belebten Innenhof in Wien, der von hohen Wänden umgeben ist. Über dem Kopf sind schmale, gewölbte Bögen zu sehen, die den Eingang zu einem Durchgang bilden. Im Vordergrund stehen mehrere Personen: Eine Frau mit langen, blonden Haaren trägt ein orangefarbenes Oberteil und eine graue Shorts. Sie hält die Hände über einem kleinen Tisch, auf dem eine Tasse steht. Neben ihr sitzt ein Mann, der einen leichten Kaffee zu trinken scheint. Im Hintergrund gehen mehrere Menschen, darunter eine Frau mit einer hellen Bluse und Hosen. Der Weg im Innenhof ist aus Steinen gepflastert, und es gibt einige grüne Pflanzen, die das Bild lebendig wirken lassen. An den Wänden sind einige Lampen und dekorative Elemente sichtbar. Auf der linken Seite ist ein Teil eines Fahrrads mit einem gelben Helm zu sehen, der an einem Stuhl lehnt. Die Atmosphäre wirkt entspannt und einladend, abseits des städtischen Trubels.

Dokumentation

Wiens belebte Innenhöfe

Wien ist berühmt für seine imposanten Fassaden, doch auch hinter ihnen liegt viel Magie.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.10.2026
11:55 - 12:20 Uhr

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Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt einen Innenhof in Wien, genauer gesagt in einem Durchhaus im 7. Bezirk. Der Innenhof ist von mehrstöckigen Wohngebäuden umgeben, die helle, weiße Fassaden mit vielen Fenstern haben. Die Fenster verfügen über dunkelbraune Rahmen. In der Mitte des Innenhofs stehen einige Fahrräder abgestellt. Auf der linken Seite gibt es eine Holzbank und mehrere Pflanzen, die den Hof begrünen. Außerdem ist ein Sonnenschirm aufgestellt, der Schatten spendet. Zu sehen sind auch zwei Personen, eine Frau und ein Mann, die sich um ein Fahrrad kümmern. Der Boden des Innenhofs ist gepflastert, und durch einen Bogen in der Mitte ist der Zugang zu einem weiteren Bereich sichtbar. Das Licht scheint hell zu sein, was auf einen sonnigen Tag hinweist. Der Ort vermittelt eine ruhige, einladende Atmosphäre, die typisch für viele versteckte Innenhöfe in Wien ist.
Ein Film von Florian Riedelsperger und Stefan Wolner für das Landesstudio Wien Im Bild. Das Durchhaus im 7. Bezirk.
Quelle: Landesstudio Wien

Der Film führt uns durch versteckte Innenhöfe, Durchhäuser und Pawlatschen, die selbst viele Wiener:innen nicht kennen.

Mitten in der Stadt – und doch eine Welt für sich. Hinter unscheinbaren Fassaden verbergen sich grüne Oasen, lebendiges Handwerk, gelebte Nachbarschaft und viel Gemütlichkeit. Ein Streifzug durch die versteckten Höfe und Durchhäuser, die Teil der Wiener Seele sind.

Ein Film von Florian Riedelsperger und Stefan Wolner.

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