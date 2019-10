Weiße Pferde, blaue Reben - In der Heimat der Lipizzaner und des Schilchers

Schneebedeckte Weinberge in der Dämmerung

Erzherzog Johann erwarb 1840 Schloss Stainz, zehn Jahre später wurde er zum ersten Bürgermeister der Marktgemeinde gewählt. Damit war - einmalig in Österreich - ein Mitglied des Kaiserhauses Bürgermeister eines Marktes.



Der Erzherzog ermutigte die Landwirte rund um Stainz, die Blaue Wildbachertraube in großem Stile anzubauen, und machte damit den Schilcherwein in der Weststeiermark wieder salonfähig. Denn das war nicht immer so: Als Papst Pius VI. 1782 auf der Anreise zum kaiserlichen Hof in Wien Station in Maria Lankowitz machte, bekam er zum Abendessen Schilcher serviert. In seinem Tagebuch vermerkte er: "Sie haben uns einen rosaroten Essig vorgesetzt, den sie Schilcher nannten."