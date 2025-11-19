Hauptnavigation

  3sat
  Dokumentation
  Reise
  4. Was läuft, Ostdeutschland?
Christof Franzen mit ostdeutschen Fussball Fan aus Dresden

Dokumentation

Was läuft, Ostdeutschland?

In Ostdeutschland sind viele Menschen unzufrieden und fühlen sich als Bürger zweiter Klasse.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.11.2025
20:15 - 21:45 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise

Das schlägt sich auch in den Wahlresultaten nieder – insbesondere die AFD profitiert davon.

Und das alles obwohl die Region seit dem Ende der DDR vor 35 Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht hat.

Wir machen uns auf eine Erkundungsreise mit der Frage: Warum ist das so? Von Schmalkalden in Thüringen bis an die Ostsee. Dabei treffen wir auch Schweizerinnen und Schweizer, die seit vielen Jahren «im Osten» wohnen.

Eine Dokumentation über Politik und Gesellschaft, aber auch über die Vielfalt und Schönheit der Region.

