Dokumentation
Was läuft, Ostdeutschland?
In Ostdeutschland sind viele Menschen unzufrieden und fühlen sich als Bürger zweiter Klasse.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 19.11.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
Das schlägt sich auch in den Wahlresultaten nieder – insbesondere die AFD profitiert davon.
Und das alles obwohl die Region seit dem Ende der DDR vor 35 Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht hat.
Wir machen uns auf eine Erkundungsreise mit der Frage: Warum ist das so? Von Schmalkalden in Thüringen bis an die Ostsee. Dabei treffen wir auch Schweizerinnen und Schweizer, die seit vielen Jahren «im Osten» wohnen.
Eine Dokumentation über Politik und Gesellschaft, aber auch über die Vielfalt und Schönheit der Region.