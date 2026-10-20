Dokumentation
Von Porto entlang des Douros
Porto ist berühmt für Portwein, aber auch für seine nostalgischen Straßenbahnen. Die beliebteste ist die Linie 1, die "Infante", benannt nach dem Entdecker Heinrich dem Seefahrer.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 13:20 - 14:05 Uhr
In Porto beginnt auch eine ganz besondere Bahnstrecke, die "Linha do Douro". Die Strecke führt entlang des Flusses Douro mitten in das von der UNESCO geadelte Weinanbaugebiet - nur dort dürfen die Trauben für den beliebten Portwein wachsen.