Dokumentation
Von Dublin nach Nordirland
"Eisenbahn-Romantik" ist dieses Mal mit Intercity, Regionalzug und Dampfeisenbahn in Irland unterwegs. Es geht von Dublin mit dem Intercity namens "Enterprise" nach Belfast.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.08.2026
- 15:30 - 16:00 Uhr
Unterwegs werden eindrucksvolle Viadukte und die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland überquert. In Belfast geht es in den Regionalzug. Er fährt nach Whitehead, wo der Dampfzug mit Lok 131 der "Railway Preservation Society of Ireland" wartet.
Auf der Reise trifft das Filmteam außerdem Menschen, die nachhaltig beeindrucken, wie den Chefingenieur von Irish Rail, der vom Brückenunglück in Malahide berichtet, den Juniorchef der letzten Leinenweberei in Nordirland, der über die Grenze zur Arbeit pendelt, und vor allem Noel Playfair, den Dampflokführer in Whitehead, für den der Job Berufung ist.