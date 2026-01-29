Hauptnavigation

  4. Ein Stück Österreich: Vom Gletscher zum Wein (2/2)
Das Bild zeigt eine malerische Landschaft mit einer Burg, die auf einem Hügel steht. Die Burg hat mehrere Türme und ein steiles, spitzes Dach. Vor der Burg erstreckt sich eine grüne Wiese, die sanft abfällt, und im Vordergrund verläuft ein schmaler Weg, der zwischen Weinreben hindurchführt. Auf beiden Seiten des Weges sind gut angelegte Weinreben zu sehen. Zwei Personen spazieren auf dem Weg; die eine trägt eine rote Jacke, die andere eine grüne Jacke. Die Umgebung ist üppig bewaldet und die Bäume zeigen herbstliche Farben. Der Himmel ist teilweise bewölkt und weist einige blaue Stellen auf.

Dokumentation

Ein Stück Österreich: Vom Gletscher zum Wein (2/2)

Der Weitwanderweg verläuft diesmal entgegen des Uhrzeigersinns durch die Südroute - 370 Kilometer in 25 Etappen, von den Niederen Tauern bis in die Weinberge der Südsteiermark.

Datum:
Sendetermin
07.03.2026
15:05 - 15:30 Uhr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt eine pittoreske Stadt im österreichischen Murau. Im Vordergrund verläuft ein Fluss, über den eine steinerne Brücke führt. Die Brücke hat einen gewölbten Bogen und ist aus grauem Stein. Auf der rechten Seite des Bildes sind mehrere Häuser zu sehen, die in verschiedenen Farben gestrichen sind, darunter Gelb, Weiß und Orange. Die Dächer sind mit roten Ziegeln gedeckt. Im Hintergrund erhebt sich eine Kirche mit einem spitzen Turm und einem charakteristischen Dachtrauf, das mit einer Kuppel endet. Der Landschaftshorizont ist durch sanfte Hügel mit herbstlichen Bäumen geprägt, deren Blätter in warmen Farben leuchten. Der Himmel ist bewölkt, was eine gedämpfte Lichtstimmung erzeugt. Das gesamte Bild vermittelt eine ruhige, ländliche Atmosphäre und spiegelt die natürliche Schönheit der Region wider.
Murau im oberen Murtal
Quelle: splash productions GmbH

Entlang der Strecke befinden sich neben unberührter Natur, beeindruckende Berglandschaften und kulturelle Sehenswürdigkeiten: der Klafferkessel mit seinen Gletscherseen, das traditionsreiche Krakautal, Murau und das Zirbenland.

Schließlich führt der Weg durch das Schilcherland und die Heiligengeistklamm bis nach Leibnitz. Ein Höhepunkt ist der Zirbitzkogel, einer der schönsten Aussichtspunkte der Ostalpen. Die widerstandsfähige Zirbe prägt hier seit Jahrhunderten die Landschaft - ebenso wie der Wein die Südsteiermark. Im Bild oben Burg Deutschlandsberg.

Eine Dokumentation von Holger Bruckschweiger.

