Dokumentation
Ein Stück Österreich: Vom Gletscher zum Wein (2/2)
Der Weitwanderweg verläuft diesmal entgegen des Uhrzeigersinns durch die Südroute - 370 Kilometer in 25 Etappen, von den Niederen Tauern bis in die Weinberge der Südsteiermark.
- 07.03.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
Entlang der Strecke befinden sich neben unberührter Natur, beeindruckende Berglandschaften und kulturelle Sehenswürdigkeiten: der Klafferkessel mit seinen Gletscherseen, das traditionsreiche Krakautal, Murau und das Zirbenland.
Schließlich führt der Weg durch das Schilcherland und die Heiligengeistklamm bis nach Leibnitz. Ein Höhepunkt ist der Zirbitzkogel, einer der schönsten Aussichtspunkte der Ostalpen. Die widerstandsfähige Zirbe prägt hier seit Jahrhunderten die Landschaft - ebenso wie der Wein die Südsteiermark. Im Bild oben Burg Deutschlandsberg.
Eine Dokumentation von Holger Bruckschweiger.