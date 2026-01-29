Dokumentation
Ein Stück Österreich: Vom Gletscher zum Wein (1/2)
Von den eisigen Höhen des Dachstein-Gletschers bis in die sanften Weinhügel der Südsteiermark: Diese Produktion zeigt eine eindrucksvolle Reise durch Österreichs Natur- und Kulturlandschaften.
- 28.02.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
Auf 524 Kilometern und 35 Etappen führt der Weitwanderweg durch spektakuläre Gebirgszüge, malerische Almen, historische Orte und idyllische Weinberge. Unterwegs begegnet man erfahrenen Bergsteigern, Weitwanderern und Experten, die faszinierende Einblicke in die Herausforderungen und die Schönheit des Weges geben.
Ein besonderes Erlebnis ist der atemberaubende Sonnenaufgang am Gipfel des Hochschwab, der die Wanderer nach den Herausforderungen der hochalpinen Etappen belohnt. Eine Hommage an das Wandern, die Natur und die österreichische Lebensart - von den Bergen bis zum Wein.
Eine Dokumentation von Holger Bruckschweiger