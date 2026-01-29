Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine alpine Landschaft in Österreich, insbesondere den Dachstein-Gletscher. Im Vordergrund verläuft ein schmaler, erdiger Wanderweg, auf dem zwei Personen mit Rucksäcken gehen. Eine der Personen trägt ein rotes Oberteil, die andere ein blaues. Links unten ist eine kleine, rustikale Hütte zu sehen, die von Bäumen umgeben ist. Im Hintergrund erhebt sich eine beeindruckende Bergkette mit steilen, zerklüfteten Felsen, die teilweise von Schnee bedeckt sind. Der Himmel ist klar und blau, mit wenigen weißen Wolken. Diese Szenerie vermittelt ein Gefühl von Weite und Naturverbundenheit, passend zu der beschriebenen Reise von den Gletschern zu den Weinbergen in der Steiermark.

Dokumentation

Ein Stück Österreich: Vom Gletscher zum Wein (1/2)

Von den eisigen Höhen des Dachstein-Gletschers bis in die sanften Weinhügel der Südsteiermark: Diese Produktion zeigt eine eindrucksvolle Reise durch Österreichs Natur- und Kulturlandschaften.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.02.2026
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

Reisedoku

Reise
Das Bild zeigt zwei Personen, die auf einer weitläufigen, grünen Wiese wandern. Die Wiese ist teilweise mit schneebedeckten Stellen durchzogen, und im Hintergrund sind bewaldete Hügel sowie schneebedeckte Berge sichtbar. Der Himmel ist klar mit einigen Wolken, die über die Bergspitzen ziehen. Die wandernden Personen sind in wetterfester Kleidung gekleidet, wobei die eine Person eine rote Jacke und die andere eine dunkelblaue Jacke trägt. Die Szene vermittelt das Gefühl von Natur und Freiheit in einer gebirgigen Landschaft, die charakteristisch für Österreich ist.
Wandern auf der Tauplitzalm.
Quelle: splash productions GmbH

Auf 524 Kilometern und 35 Etappen führt der Weitwanderweg durch spektakuläre Gebirgszüge, malerische Almen, historische Orte und idyllische Weinberge. Unterwegs begegnet man erfahrenen Bergsteigern, Weitwanderern und Experten, die faszinierende Einblicke in die Herausforderungen und die Schönheit des Weges geben.

Ein besonderes Erlebnis ist der atemberaubende Sonnenaufgang am Gipfel des Hochschwab, der die Wanderer nach den Herausforderungen der hochalpinen Etappen belohnt. Eine Hommage an das Wandern, die Natur und die österreichische Lebensart - von den Bergen bis zum Wein.

Eine Dokumentation von Holger Bruckschweiger

