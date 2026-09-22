Dokumentation
Villengärten in der Toskana - Die Villa Reale in Marlia
Das sanfte Hügelland um Lucca im Nordwesten der Toskana ist von unzähligen prachtvollen Villen geprägt. Ein besonderes Juwel: die Parkanlage der Villa Reale bei Marlia.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.11.2026
- 21:45 - 22:00 Uhr
Der Landsitz erstreckt sich über 16 Hektar, besteht aus mehreren Themengärten und Palästen und wurde vor wenigen Jahren liebevoll restauriert. Eine spezielle Attraktion sind die Kamelien-Alleen des Anwesens. Die Sträucher waren einst ein Geschenk des Königs von Neapel.
Die ersten Kamelien tauchten gegen Ende des 18. Jahrhunderts im Gebiet um die rege Handelsstadt Lucca auf. Im Laufe der Zeit haben sich in Italien viele bedeutende historische Persönlichkeiten mit der Kamelienzucht beschäftigt. Im 19. Jahrhundert hatten diese Blumen zudem einen ideellen Wert: Zur Zeit der italienischen Unabhängigkeitsbestrebungen galten sie als Zeichen für Patriotismus und wurden als solche gerne ins Knopfloch gesteckt.