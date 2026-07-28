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Dokumentation

Villengärten in der Toskana - Der Palazzo Pfanner in Lucca

Das sanfte Hügelland um Lucca im Nordwesten der Toskana bezaubert mit prachtvollen Villen und einzigartigen Gartenlandschaften. Der Palazzo Pfanner direkt in der Stadt Lucca hat eine ganz spezielle Geschichte.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 28.10.2026

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Reisedoku

Reise

Felix Pfanner, ein Bierbrauer aus Vorarlberg, hat im 19. Jahrhundert das bedeutende barocke Anwesen erworben und darin einen Biergarten geschaffen. Alle Leute aus der Umgebung kamen in den Palast, um das erste italienische Bier zu verkosten. Felix verbrachte sein ganzes Leben hier, heiratete und hatte sieben Kinder.
Inzwischen existiert zwar die Brauerei nicht mehr, das Grundstück gehört aber immer noch der Familie Pfanner. Das architektonische Juwel im barocken Stil wurde gründlich renoviert und kann von Besucherinnen und Besuchern besichtigt werden.

Nach einem Film von Björn Kölz und Gernot Stadler

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