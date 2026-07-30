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Junger Mann vor einer Drohnenaufnahme der Küste Vietnams

Dokumentation

Von Hanoi über Ho Chi Minh City bis Phu Quoc

Vietnam – spektakuläre Natur, jahrtausendealte Kulturen und pulsierende Metropolen: Sarazar startet mit Benni und Simon zu einem rund 2500 Kilometer langen Roadtrip quer durchs Land.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.08.2026
13:15 - 13:45 Uhr

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Reisedoku

Reise

Vom Norden in Richtung Süden erkundet die Gruppe die Halong-Bucht, Hanoi und die Landschaften von Ninh Binh. Per Nachtzug geht es weiter nach Zentralvietnam, wo Nationalparks, Höhlen und alte Paläste auf dem Weg liegen.

Auch architektonische Highlights wie berühmte Brücken und märchenhafte Städte liegen auf der Route. Unterwegs zeigt sich, wie vielfältig das Reisen durch Vietnam ist – von beeindruckender Natur über kulturelle Schätze bis hin zum Alltagskosten-Check.

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