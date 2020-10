unterwegs: Australien

Auch auf Kangaroo Island geht es - wie der Name schon sagt - vor allem um Tiere. Wohl an keinem andern Ort in Australien ist die Chance so gross, ein Känguru in freier Wildbahn zu sichten - oder vielleicht sogar einen Koalabären. Jenn Child führt Nicole Berchtold zu den schönsten und interessanten Orten auf der Insel. Ob Nicoles Wunsch, einmal im Leben ein echtes Känguru in Freiheit zu sehen, in Erfüllung geht, sei hier nicht verraten. So oder so war Kangaroo Island mit ihrer wunderbaren Natur ein Highlight der Reise.