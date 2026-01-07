Hauptnavigation

Das Bild zeigt die kleine Kirche Tartscher Buehel, die auf einem sanften Hügel steht. Sie hat eine rechteckige Form mit einem schlichten grauen Dach und einem Glockenturm, der an einer Ecke erhöht ist. Um die Kirche herum befindet sich eine halbkreisförmige Steinmauer. Der Hügel ist von saftigem Grün umgeben, und es gibt einige verstreute Bäume. Im Hintergrund erstreckt sich eine weite Landschaft mit Feldern und Wäldern, die in verschiedenen Grüntönen leuchten. In der Ferne sind einige Gebäude und Straßen zu erkennen, die Teil einer Ortschaft sind. Das Bild vermittelt einen ruhigen, natürlichen Eindruck und zeigt die idyllische alpine Umgebung des Vinschgaus in Südtirol.

Dokumentation

Unterm Horizont des Vinschgaus - Ein alpiner Streifzug

Im Westen Südtirols liegt eine einzigartige Region, der Vinschgau.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.02.2026
10:45 - 11:30 Uhr







Hier wird spürbar, wie die Menschen im Einklang mit ihrer Umwelt leben, und wie der Horizont, der sich vor ihnen ausbreitet, weit mehr ist als nur eine Linie am Himmel. Im Bild oben der mystische Tartscher Bühel mit der kleinen Kirche darauf.

Das Bild zeigt das Kloster Marienberg, ein historisches und architektonisch beeindruckendes Gebäude in den Bergen. Es ist umgeben von üppigem, grünem Wald und sanften Hügeln. Das Kloster besteht aus mehreren Gebäuden mit einer charakteristischen weißen Fassade und dunklen Dächern, die in verschiedenen Höhen angeordnet sind. Besonders auffällig sind die spitzen Türme, die mit kuppelförmigen Dächern abschließen. Im Vordergrund sind bewachsene Flächen und gepflegte Gärten zu sehen, die dem Kloster zusätzlichen Charme verleihen. Im Hintergrund verläuft eine kleine Straße, die zur historischen Stätte führt. Die gesamte Umgebung strahlt eine ruhige und contemplative Atmosphäre aus, verstärkt durch die natürliche Schönheit der alpinen Landschaft.
Kloster Marienberg: Seit dem 12. Jahrhundert ein spirituelles Zentrum mit Tirols ältester Wetterstation.
Quelle: Mannicam

Von der Wiederansiedlung des Bartgeiers über die Herausforderungen der Bergbauern am Naturnser Sonnenberg und auf der Malser Haide bis hin zur Marmorkunst, dem Kloster Marienberg und der ersten biozertifizierten Alm Südtirols - diese Sendung ist eine tiefgehende Reflexion über die Beziehung zwischen Berg, Mensch und Tal.

Dabei eröffnet sie einen Blick über den sichtbaren Horizont hinaus und enthüllt die unbekannten Winkel und Schönheiten dieser Region sowie die Geschichten der Menschen, die selten vor der Kamera stehen und dennoch viel zu erzählen haben.

Ein Film von Lisa Hintner und Manfred Unterpertinger.

