Unterm Horizont des Vinschgaus - Ein alpiner Streifzug

Kloster Marienberg: Seit dem 12. Jahrhundert ein spirituelles Zentrum mit Tirols ältester Wetterstation.

Quelle: Mannicam

Von der Wiederansiedlung des Bartgeiers über die Herausforderungen der Bergbauern am Naturnser Sonnenberg und auf der Malser Haide bis hin zur Marmorkunst, dem Kloster Marienberg und der ersten biozertifizierten Alm Südtirols - diese Sendung ist eine tiefgehende Reflexion über die Beziehung zwischen Berg, Mensch und Tal.



Dabei eröffnet sie einen Blick über den sichtbaren Horizont hinaus und enthüllt die unbekannten Winkel und Schönheiten dieser Region sowie die Geschichten der Menschen, die selten vor der Kamera stehen und dennoch viel zu erzählen haben.



Ein Film von Lisa Hintner und Manfred Unterpertinger.