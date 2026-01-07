Dokumentation
Unterm Horizont des Vinschgaus - Ein alpiner Streifzug
Im Westen Südtirols liegt eine einzigartige Region, der Vinschgau.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 07.02.2026
- 10:45 - 11:30 Uhr
Hier wird spürbar, wie die Menschen im Einklang mit ihrer Umwelt leben, und wie der Horizont, der sich vor ihnen ausbreitet, weit mehr ist als nur eine Linie am Himmel. Im Bild oben der mystische Tartscher Bühel mit der kleinen Kirche darauf.
Von der Wiederansiedlung des Bartgeiers über die Herausforderungen der Bergbauern am Naturnser Sonnenberg und auf der Malser Haide bis hin zur Marmorkunst, dem Kloster Marienberg und der ersten biozertifizierten Alm Südtirols - diese Sendung ist eine tiefgehende Reflexion über die Beziehung zwischen Berg, Mensch und Tal.
Dabei eröffnet sie einen Blick über den sichtbaren Horizont hinaus und enthüllt die unbekannten Winkel und Schönheiten dieser Region sowie die Geschichten der Menschen, die selten vor der Kamera stehen und dennoch viel zu erzählen haben.
Ein Film von Lisa Hintner und Manfred Unterpertinger.