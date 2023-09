Über Österreich - Juwele des Landes

Schloss Orth in Gmunden, Traunsee

Quelle: ORF/RIHA Film

In der Dokumentation "Über Österreich" lädt Georg Riha das Publikum zu einem Perspektiv-Wechsel ein, zu einer im wahrsten Sinn des Wortes "überirdischen" Reise vom Neusiedler See (Bild ganz oben) zum Bodensee und vom Weinviertel in die Kärntner Bergwelt. So kann aus Altbekanntem plötzlich spannend Neues werden und aus großer Höhe offenbart sich so manches bislang unentdeckte Detail.



Rihas Kamera umkreist Natur- und Kulturlandschaften wie ein Adler, historische Bauwerke und unbekanntere Gegenden werden in verschiedenen Jahreszeiten und Wetter- sowie Lichtstimmungen in Szene gesetzt. Aus hunderten Einzelszenen - Miniaturen von kaum zwei Minuten Länge - mit Motiven aus ganz Österreich ist ein faszinierendes Panorama entstanden, so vielfältig wie das Land.