Über die Alpen - Zu Fuß von München nach Venedig
Abenteuer Natur auf 560 Kilometern: Der "Traumpfad" von München nach Venedig ist ein Klassiker unter den Fernwanderwegen. Er führt von Deutschland über Österreich bis nach Italien.
- 06.09.2025
- 16:00 - 17:30 Uhr
Für einige ist das ein Lebenstraum – wandern über schwindelerregende Felspfade, vorbei an Seen, urigen Bergdörfern und Almwiesen. Der Weg über die Berge ist hart. Wer durchhält, hat insgesamt 22.000 Höhenmeter geschafft. Das Besondere daran ist die Abwechslung.
Von der Großstadt geht es in das wildromantische Flusstal der Isar und die schneebedeckten Berge der Alpen. Nach den bizarren Gipfeln der Dolomiten taucht man in Belluno wieder ein in die Zivilisation. Über die sanften Hügel Venetiens geht es zum Markusplatz in Venedig.
Unterwegs trifft das Filmteam Menschen, die am Traumpfad leben und arbeiten. An der Isar bauen sie Flöße wie schon vor Hunderten von Jahren, unter uralten Ahornbäumen stellen sie würzigen Bergkäse her, und in den Weinbergen Venetiens keltern sie den berühmten Prosecco.