Dokumentation
Tren Maya – Unterwegs in Mexico
Traumhafte Strände, verwunschene Ausgrabungsstätten und mystische Cenoten - die mexikanische Halbinsel Yucatán bietet von allem etwas.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2026
- 19:15 - 19:45 Uhr
Künftig dürften noch mehr Menschen in den Genuss dieser Region kommen. Grund dafür ist der "Tren Maya", der Maya-Zug. Mit ihm ist erstmals eine Bahnfahrt von San Francisco de Campeche am Golf von Mexiko nach Cancún und weiter an der Riviera Maya möglich.
Es ist eine einzigartige Entdeckungsreise durch den Regenwald auf den Spuren der Maya. Im Dezember 2023 wurde ein Teil der insgesamt 1500 Kilometer langen Strecke eröffnet. Die Halbinsel Yucatán lässt sich damit erstmals mit einem Zug auf eine angenehme und bequeme Art entdecken. Die meisten Sehenswürdigkeiten wie die Karnevalshochburg Mérida und die Maya-Tempel von Chichén Itzá können dank der Bahn schnell und praktisch erreicht werden. Die Bahnlinie soll der ärmsten Region Mexikos Wohlstand bringen.